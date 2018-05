Marsch an die Macht

Der schiitische Geistliche Muktada Sadr auf dem Weg zu Wahlurne am 12. Mai 2018 in Nadschaf Foto: REUTERS/Alaa al-Marjani/File Photo

Die irakische Bevölkerung will kein »Weiter so« – das ist das klare Ergebnis der Parlamentswahlen vom 12. Mai. Sie hat für eine radikalen Abkehr von der Politik der letzten 15 Jahre gestimmt, der amtierende Regierungschef Haidar Al-Abadi landete abgeschlagen auf Platz drei.

Stärkste Kraft im irakischen Parlament wurde das Bündnis »Sairun« (Die Marschierenden) des schiitischen Geistlichen Muktada Sadr mit sieben säkularen Parteien, darunter der traditionsreichen Irakischen Kommunistischen Partei. Ihnen wird der Wandel offensichtlich am ehesten zugetraut. Aber »Al-Fatah« (Eroberung) unter Führung von Hadi Al-Amiri, ein Bündnis der »Haschd al-Schaabi« (Volksverteidigungseinheiten), die mit iranischer Unterstützung maßgeblich am Sieg über die Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS) beteiligt waren, lag nur knapp dahinter.

Wer aber sind nun »die Marschierenden«? Viel ist geschrieben worden über das »überraschende«, gar »unnatürliche« Bündnis zwischen schiitischem Geistlichem und Kommunisten. Im Irak hingegen hat so etwas Geschichte. Die aktuelle Verbindung aber ist während der großen Proteste gegen die Regierung im Frühjahr 2016 langsam und stetig gewachsen, als sich Muktada Sadr an der Belagerung und Erstürmung der »grünen Zone«, dem hochgesicherten Bagdader Regierungsviertel, beteiligte. Die Verwunderung über eine Kooperation zwischen religiös geprägten und säkularen Kräften zeugt von einem grundlegenden eurozentristischen Missverständnis der Bedeutung von Religion im islamisch geprägten Raum sowie speziell des schiitischen Islam. In dessen Zentrum steht das Streiten für Gerechtigkeit, vor allem für soziale. Muktada Sadr ist sich mit seinen Partnern einig, dass die Überwindung des politischen Konfessionalismus, also der Vergabe von Posten und Dienstleistungen nach religiöser Zugehörigkeit, unabdingbare Voraussetzung dafür ist.

Sairun konnte damit überzeugen, Vetternwirtschaft, Korruption und Klientelismus, für die die Regierung Abadi steht, zu bekämpfen. Dieser war es genauso wenig wie ihren Vorgängerinnen gelungen, das von interkonfessionellem Hass und religiös motivierter Gewalt, geschürt nicht zuletzt von den US-Besatzern, gebeutelte Land zu befrieden. Dem alten Regierungschef wurde die völlig verfehlte Infrastruktur- und Wohnungsbaupolitik wie auch das heruntergewirtschaftete Bildungs- und Gesundheitssystem und die mangelhafte Strom- und Wasserversorgung zum Verhängnis.

Auch außenpolitisch gibt es viele Schnittmengen innerhalb des Bündnisses Sairun. Viel kritisiert aber womöglich vor allem missverstanden wurde ein Treffen Muktada Sadrs mit dem als extrem anti-iranisch bekannten saudischen Kronprinzen Muhammad bin Salman im Juli 2017 in Riad. Die Hoffnung westlicher Kommentatoren und Politiker, Muktada Sadr könne als neuer Verbündeter im Kampf gegen Teheran gewonnen werden, wird sich kaum bewahrheiten. Auch die wiederholte Bezeichnung Sadrs oder seiner Anhänger als »anti-iranisch« ist irreführend. Nach dem Sturz Saddam Husseins verschrieb sich der damals 30jährige Sohn des von dem Diktator hingerichteten Geistlichen Muhammad Sadiq Sadr, mit seiner »Mahdi-Armee« ganz dem Kampf gegen die amerikanischen Besatzungstruppen. Sein persönlicher Preis dafür waren mehrere Jahre im iranischen Exil. Motiviert war sein Kampf gegen die US-amerikanischen Besatzungstruppen von damals vom gleichen nationalen Selbstverständnis, das sein heutiges politisches Wirken leitet: Es betont die Notwendigkeit irakischer Eigenständigkeit und Unabhängigkeit, erweitert durch das Bemühen um Ausgleich in der Region sowie im Land selbst. Dieses Selbstverständnis teilt Sadr mit seinen Partnern der Sairun und in diesem Sinne ist auch sein Treffen mit dem saudischen Kronprinzen einzuordnen.