Linke in Brandenburg: Demo gegen US-Konvois

Potsdam. Die Partei Die Linke in Brandenburg ruft zum Protest gegen US-Truppentransporte nach Osteuropa auf. Das »Säbelrasseln« an den russischen Grenzen schaffe erhebliches Konfliktpotential und vertiefe die Gräben in Europa und der Welt, sagte ihr Geschäftsführer Stefan Wollenberg am Donnerstag in Potsdam. Die Demonstration soll am Montag abend vor der Fläming-Kaserne in Brück im Landkreis Potsdam-Mittelmark stattfinden. US-Vertreter hatten für Mai und Juni mehrere Konvois angekündigt (jW berichtete). (dpa/jW)