Den Rechten keinen Meter

Andreas Kalbitz (AfD) erklärte am Mittwoch, die Polizei werde die Anhänger seiner Partei am Sonntag vor den ­»Demokratiesimulanten der Linken« schützen Foto: Sina Schuldt/dpa

Ab wann ist eine Demonstration eigentlich »groß«? Die »Alternative für Deutschland« plant an diesem Sonntag eine »Großdemonstration« in Berlin, für die sie im Vorfeld 12.000 Teilnehmer angemeldet hatte. So viele werden es ziemlich sicher nicht, die die AfD an diesem Tag auf die Straßen bringen wird, um vom Hauptbahnhof bis zum Brandenburger Tor für die »Zukunft Deutschlands« zu marschieren. Mittlerweile heißt es aus dem Bundesvorstand, 2.500 Menschen seien das Minimalziel, 5.000 ein Erfolg. Klar ist: Jeder einzelne Repräsentant oder Sympathisant einer völkisch-nationalistischen Partei ist einer zuviel.

Am Mittwoch trafen sich Teile der AfD-Prominenz in Berlin, um der versammelten Hauptstadtpresse ihre »persönlichen Beweggründe« für ihre Teilnahme am Sonntag zu erläutern. Neben dem Berliner Landeschef und stellvertretenden Bundessprecher (so nennt die AfD ihre Parteiführung) Georg Pazderski waren mit Guido Reil, Andreas Kalbitz und Steffen Königer drei Beisitzer im Bundesvorstand auf der Bühne. Dass der relativ kleine Raum so prall gefüllt war, sorgte bei ihnen für sichtbar gute Laune. Königer erklärte grinsend, das große mediale Interesse empfinde er als »sehr entgegenkommend«. Es sind Momente wie diese, in denen man sich wünscht, rechte Provokationen ignorieren zu können. Mit dem Beginn der Statements der AfD-Politiker wurde jedoch schnell klar, warum Schweigen keine Alternative ist.

Es gebe viele Gründe für ihn, auf die Straße zu gehen, sagte Pazderski. »BAMF-Skandal«, »Dieselenteignung«, »Griechenlandrettung« – die Aufzählung ließ einen fast daran zweifeln, dass die AfD eigentlich nur ein Thema hat. Allerdings machte der Berliner AfD-Landeschef schnell klar, worin er das eigentliche Problem sieht: »illegale Einwanderer«, der »wachsende Anteil an Migranten«, »kriminelle Großclans«. Er als »Sicherheitspolitiker« wisse, wovon er rede. Schließlich wachse allein »in Afrika« die Bevölkerung so rasant, dass Deutschland in naher Zukunft mit »Massenmigration« konfrontiert sei.

Richtig gute Laune versprühte am Mittwoch auch der ehemalige SPD-Politiker Reil. Für ihn ist klar: »Die AfD ist die einzige Volkspartei.« Sein Bundesvorstandskollege Königer pflichtete ihm bei. Die eigentliche Bedrohung gehe am Sonntag von denjenigen aus, die die AfD bekämpfen wollen. Kalbitz zeigte sich wiederum selbstgefällig. Für eine »zutiefst bürgerliche Kraft« wie die AfD sei es schwer, Leute auf die Straße zu bekommen. »Berufsdemonstranten« hätten es da leichter, zumal Linke ja »bekanntlich« ihre Demonstranten mit bezahlten Fahrtkosten lockten.

Der Vergleich entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Während die Parteioberen sprachen, machte am Mittwoch die Meldung die Runde, der rheinland-pfälzische Landesverband biete AfD-Sympathisanten Geld für die Teilnahme an der Demonstration in Berlin (siehe jW vom Donnerstag). Die bereitstehenden 1.500 Euro würden auf die ersten 30 Demonstranten verteilt, die dementsprechend jeweils 50 Euro erhalten würden. Auf Nachfrage sagte Königer, es handele sich lediglich um eine nicht abgesprochene Idee eines einzelnen. Dementieren – neben Hetzen wohl die zweithäufigste Übung eines AfD-Vertreters.

Der Versuch der AfD, sich als »Kümmererpartei« darzustellen, sei leicht zu durchschauen, sagte die Sprecherin für antifaschistische Politik der Bundestagsfraktion der Partei Die Linke, Martina Renner, am Donnerstag zu jW. Fakt sei dagegen: »Sie will die Gesellschaft spalten, ist scheinsozial und in Wirklichkeit neoliberal«. Die Partei sei »zum Sprachrohr der extremen Rechten geworden«. Dieser Hetze gelte es entgegenzutreten. Sie selbst werde am Sonntag als parlamentarische Beobachterin vor Ort sein, so Renner.

Am Mittwoch kündigten – nur wenige Meter von der AfD-Veranstaltung entfernt – mehrere Initiativen ihren Protest gegen die geplante »Großdemonstration« an. »Berlin soll am Sonntag so voller Menschen sein, dass die AfD keinen Schritt gehen kann«, sagte Nora Berneis. Als Sprecherin des Bündnisses »Stoppt den Hass – stoppt die AfD« sei sie froh darüber, dass sie gleich mehrere Gegendemonstrationen ankündigen könne.

Neben Berneis sprachen Vertreter der antirassistischen Initiative »We’ll Come United«, der hedonistischen Gruppe »Reclaim Club Culture«, des Künstlerzusammenschlusses »Die Vielen« und der Berliner Boots- und Floßkollektive, die jeweils eigene Aktionen vorstellten (siehe Spalte). Insgesamt sollen weit mehr als 10.000 Menschen am Sonntag die AfD blockieren, zeigte sich Berneis zuversichtlich. Je mehr, desto besser.