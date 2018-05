Rechte Koalition in Rom

Will Steuern für Unternehmen und Reiche senken: Giuseppe Conte am Mittwoch in Rom nach dem Gespräch beim italienischen Staatspräsidenten Sergio Mattarella Foto: Alessandro Bianchi/Reuters

Zweieinhalb Monate nach den Parlamentswahlen am 4. März hat Staatspräsident Sergio Mattarella am Mittwoch den parteilosen Rechtswissenschaftler Giuseppe Conte mit der Bildung einer Regierung beauftragt. Den Vorschlag unterbreitet hatten der Frontmann der rechten »Fünf-Sterne-Bewegung« (M5S), Luigi Di Maio, und der Chef der rassistischen Lega, Matteo Salvini. Die Berufung galt bis zur letzten Minute als ungewiss, da Mattarella mehrfach gemahnt hatte, eine »neutrale« Person zu benennen. Dem Kriterium entspricht der 53jährige Juraprofessor nur bedingt. Er gilt als enger Vertrauter von M5S-Gründer Giuseppe Grillo. Außerdem sorgten noch Vorwürfe für Ärger, Conte habe seinen akademischen Lebenslauf geschönt.

Conte kam am Mittwoch abend erst nach zwei Stunden – länger als für gewöhnlich üblich – aus dem Amtssitz des Präsidenten, den Quirinalspalast, zurück. Die Nachrichtenagentur ANSA ließ durchblicken, dass Mattarella ausführlich auf die kontroversen Fragen einging, darunter die EU-kritische Haltung, die unrealistischen Vorstellungen über versprochene soziale Verbesserungen, Steuererleichterungen vornehmlich für Unternehmer und Reiche, die zu Mehrausgaben im Haushalt von 150 bis 170 Milliarden Euro führen würden, sowie die Berufung des Kabinetts. Mattarella habe Einwände gegen den designierten Wirtschaftsminister Paolo Savona, der ein besonders entschiedener EU-Gegner sei. Es wird nicht ausgeschlossen, dass der Präsident gegen dessen Nominierung ein Veto einlegt. Wenn der Staatschef nationale Verpflichtungen ansprach, dürfte sich das darauf bezogen haben, dass der Koalitionsvertrag vorsieht, etwa 500.000 angeblich illegal in Italien lebende Migranten »in ihre Heimatländer zurückzuführen«. Das verstoße, so das Onlineportal Cronache di ordinario razzismo am Donnerstag, gegen »die in der italienischen Verfassung garantierten Prinzipien der Gleichheit und des Rechts auf Asyl«.

Conte, der den Auftrag »mit Vorbehalten« annahm, äußerte vor der Presse, er sei sich »der Verantwortung bewusst, die europäische und internationale Zusammenarbeit Italiens zu bestätigen«. Er will sich mit einem Kabinett bereits in der kommenden Woche in Senat und Abgeordnetenkammer zur Vertrauensabstimmung stellen.