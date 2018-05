Wink an Washington

Begrüßung von Kanzlerin Angela Merkel durch Chinas Ministerpräsident Li Keqiang in Beijing am Donnerstag Bild: Michael Kappeler/dpa

Das Protokoll signalisierte: Wichtiger Termin. Am Donnerstag empfing Chinas Regierungschef Li Keqiang die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel in Beijing mit Ehrenformation und Tamtam. Damit unterstrichen die Gastgeber die Bedeutung dieses Besuchs in der gegenwärtigen Situation. Während die Antiglobalisierungspolitik der US-Administration das Verhältnis zur EU gerade einer ernsten Belastungsprobe unterzieht, sprachen sich Kanzlerin und Ministerpräsident für »freien und fairen Welthandel« aus und betonten ihr Festhalten am Atomabkommen mit dem Iran. (AFP/jW)