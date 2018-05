Ausschnitt aus dem Übungsfilm »Farbtest. Die Rote Fahne« von Gerd Conradt (1968): »Eine deutsche Jugend« Foto: W-film Distribution/Local Films/RBB/ARTE

Re: Mein Geld tut Gutes

Nachhaltiges Sparen und Finanzieren

Alle wissen, dass es nicht reichen wird, sich Schönes und Gutes auf die Fahne zu schreiben. Wir steuern auf den Abgrund zu. Banken und Fonds, die sich offiziell der Nachhaltigkeit verschrieben haben, lassen Geld in umweltverträgliche und soziale Projekte fließen. Doch was genau heißt das? Und stimmt das überhaupt?

Arte, 19.40 Uhr

Das Notfalldilemma

In Ausnahmesituationen führt die Rettung eines Menschen manchmal zum Tod eines anderen. Für schwierige Entscheidungen über Leben und Tod gibt es Regeln. Sie sind eine Prüfung für Moralvorstellungen. Kaum jemand kennt die Regelungen und Gesetze, nach denen Menschen – und zunehmend auch Maschinen – mit moralischen Dilemmata umgehen sollen. Auch selbstfahrende Autos brauchen moralische Leitplanken. Eine Ethikkommission im Auftrag des Verkehrsministeriums hat entschieden: Gerade im Notfall darf das ergebnis des Rechenprogramms im Bordcomputer nicht davon abhängen, ob Mann oder Frau, Kind oder Greis gefährdet sind. Die Zahl der möglichen Opfer eines Unfalls kann die Entscheidung des Auto-EDV hingegen durchaus beeinflussen. Kann man Moral überhaupt programmieren? Und wer trägt Schuld, wenn die Maschine falsch entscheidet?

3sat, 20.15 Uhr

Maybrit Illner spezial

Neustart in der Pflegepolitik

Es pflegen zu diskutieren: Jens Spahn (Bundesgesundheitsminister und früherer Pharmalobbyist, CDU), Katja Kipping (Koparteichefin, Die Linke).

ZDF, 22.15 Uhr

Eine deutsche Jugend

Jean-Gabriel Périot montiert Archivmaterial zur RAF-Ära zu einem scharfen Kommentar über Gewalt. Der Film wirft einen Blick von außen auf die Bundesrepublik. Der französische Autor bietet jedoch keine einfachen Antworten oder gar Erklärungen an. Sein Streifen dokumentiert den Konflikt zwischen Staat und RAF, der zugleich ein Krieg der Bilder war. Ein Krieg, der nicht nur in den Medien, sondern auch in der Filmszene diskutiert wurde. F/CH/D 2015.

Arte, 23.15 Uhr