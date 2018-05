Wirtschaftlicher Eroberungskrieg

Zu jW vom 14. Mai: Leserbrief »Ende der Wachstumshybris«

In dem Leserbrief von Hans Wöcherl heißt es, »wenn die Werttheorie von Marx stimmt, findet (…) ein unentwegter Wertetransfer aus Gegenden, in denen die Kosten für die Reproduktion der Arbeitskraft, klimatisch bedingt, niedriger sind (…), in diese unsere gemäßigten Zonen statt«. Heute ist es so, dass zwar die Arbeitskraft dort billiger ist, aber der technische Vorsprung der Europäer überwiegt. Seit Jahrzehnten führt besonders der deutsche Exportüberschuss zur Verschuldung anderer Länder. (...) So musste Griechenland einen Teil seiner Bevölkerung ins Armenhaus schicken und Flughäfen und anderes an deutsche Unternehmen verkaufen. Unsere gegenwärtige, den Interessen der Konzerne dienende Politik ist also ein wirtschaftlicher Eroberungskrieg gegen andere Länder. Exportüberschuss stellt auch einen Export von Arbeitslosigkeit dar, der andere Länder destabilisiert. Man kann dann dort Aufstände inszenieren und Regierungen installieren, die den Weltbeherrschern als Statthalter dienen. Insofern stimmt die Werttheorie von Marx tatsächlich.

Hans Oette, Neuenstadt

Allianz gegen Frieden

Zu jW vom 5./6. Mai: »Einsatzbereit gegen Russland«

Mich schaudert, wenn ich über den unsäglichen medial stattfindenden Wettlauf zwischen der CDU-Ministerin Ursula von der Leyen und Teilen der Medien über eine neu auszustattende und aufzurüstende Bundeswehr lese. Glaubt man Berichten und Reportagen, dann fehlen Personal und einsatzfähige Technik und (...) von der Leyen (will) weitere zwölf Milliarden für die »Truppe«. Eifrig assistiert ihr der SPD-Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels. Die Koalition auf Bundesebene funktioniert: eine unheilige Allianz gegen Frieden und Völkerverständigung. Anstatt auf Zusammenarbeit und Diplomatie zu setzen, werden untaugliche Klischees bedient – der Russe ist schuld, obwohl der seine Rüstungsausgaben senken will. Christliche und sozialdemokratische Bundespolitiker wollen mehr Geld für Panzer, Flugzeuge und Schiffe zur Bedrohung und zu einer möglichen Kriegführung ausgeben. Unsummen, die unseren Kindern für Bildung, Ausbildung, ein solides Gesundheitswesen und den Alten für deren gesicherten Lebensabend fehlen werden. Gebietet diesem Treiben der Bundesregierung Einhalt und verleiht der Vernunft für Frieden und Völkerverständigung eine kräftige Stimme!

Raimon Brete, Chemnitz

Schlimmer als dargestellt

Zu jW vom 12./13. Mai: »Patientengespräch im Internet«

Die Situation ist schlimmer, als sie in diesem Beitrag geschildert wird. Nicht nur auf dem Land mit geringer Praxisdichte ist die Onlinebehandlung der einzige Ausweg. Die niedergelassenen Ärzte sind Unternehmer, in der DDR waren sie Angestellte. Bei Strafe ihrer Insolvenz müssen sie rentabel arbeiten. Für ein Patientengespräch von der Dauer von sieben Minuten im Mittel werden sie von der Krankenkasse bezahlt. Wenn ich vor ihnen die Anamnese meines langen Lebens ausbreiten will, werden sie verständlicherweise ungehalten und manchmal leider auch ausfällig. Also verzichte ich darauf und gehe zu meinem Doktor »Google«. Dort kann ich stundenlang danach stöbern, was mir hilft. Klinikärzte sind zwar in der Regel Angestellte, aber infolge der von den Kapitalisten durchgesetzten Personaleinsparung überlastet und durch zu lange Dienstzeiten übermüdet. Also bin ich im Krankenhaus, wo mir vielleicht noch multiresistente Keime drohen, auch nicht besser dran.

Gottfried Gründel, per E-Mail

Keine Realpolitik

Zu jW vom 17. Mai: »Für das Recht auf Migration«

Offenbar gibt es in der Partei Die Linke immer noch mehr als genug Anhänger der »offenen Grenzen für alle!« Das ist »edel, hilfreich und gut« – nur nicht realistisch. Das sagen die Autoren eigentlich selbst. Ja: »Alle Menschen werden Brüder«, aber noch ist es nicht soweit. Realpolitik muss zweifellos anders an das Thema herangehen, sonst überlässt man Lohnarbeiter, Prekariat und armutsbedrohte »Mittelschichten« den rechten Rattenfängern. Die Linke sollte aber nicht in Würde untergehen, sondern leben und kämpfen wollen. Gegenwärtig gibt es übrigens keine Region der Erde, wo man als Linker den Wunsch nach offenen Grenzen mehr unterstützen müsste als im Gazastreifen. Dort wollen Hunderttausende an ihre früheren Wohnstätten »zurückmigrieren«, die von Israel »abgeräumt« worden sind. Aber den Taten oder Untaten der israelischen Armee an dessen hermetisch verschlossener Grenze hat die Fraktion gerade zweimal – im gemeinsamen Resolutionsentwurf der Linkspartei und der Grünen zum 70. Jahrestag der Gründung Israels und im Fraktionsbeschluss zur besinnungslosen Solidarität mit dem Apartheidstaat – de facto ihren Segen gegeben. Wie passt das alles zusammen?

Volker Wirth, Berlin

Ehrenrettung

Zu jW vom 17. Mai: »Für das Recht auf Migration«

Ich danke den Verfasser(innen) dieser kritischen Antwort auf das derzeit kursierende Thesenpapier der Linken. Auf der einen Seite zeigt es, dass bei den Linken nicht Hopfen und Malz verloren ist, auf der anderen Seite zeigt es auf, was Die Linke eigentlich ist. Sie ist eine Sammelbewegung mit verschiedenen Ansätzen in der Denkweise der einzelnen Mitglieder und Strömungen. Während »Vorzeige- und Talkshow-Linke« die Spaltung und Eigenprofilierung vorantreiben, gibt es noch Menschen in der Linken, die den Internationalismus, ohne sich dem Mainstream zu unterwerfen, hochhalten. Ich wünsche den Genossinnen und Genossen viel Kraft, um sich innerhalb der Linken durchzusetzen. Sollte das »Abschottungsthesenpapier« Bestandteil des nächsten Wahlprogramms werden, wäre dies für mich persönlich ein Grund, (...) mein Kreuz an anderer Stelle zu machen.

Joachim Brecht, per E-Mail