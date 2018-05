Preiskrieg im Nahverkehr

»Hälfte der Kosten«: Taxifahrer gegen Uber und Cabify, Sommer 2017 in Madrid Foto: Paul Hanna/Reuters

Idee und Praxis des Teilens sind zukunftsweisend. Wer teilt, verhält sich solidarisch und umweltbewusst. Doch unter den Bedingungen des digitalen Plattformkapitalismus droht jede gute Idee in ihr Gegenteil verkehrt zu werden. Die Unternehmen der »Sharing economy« und die hinter ihnen stehenden Risikokapitalgeber geben dafür ein gutes Beispiel ab.

Ein Teil des Erfolgs von Firmen wie Uber erklärt sich dadurch, dass umweltbewusste Menschen in ihnen eine Möglichkeit sehen, den Autoverkehr durch die kollektive Nutzung von Fahrzeugen nennenswert zu reduzieren. Wer bei jemandem ins Auto steige, um sein Ziel zu erreichen, lasse seinen eigenen Pkw zuhause oder schaffe ihn gar ab. Das klingt zunächst plausibel. Tatsächlich verhält es sich umgekehrt: Der Siegeszug von Fahrvermittlungsdiensten in den USA hat die Zahl der Kraftfahrzeuge, die täglich die Straßen von Großstädten verstopfen, und den damit verbundenen Kohlendioxidausstoß deutlich erhöht.

Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 8 bis 9,5 Kilometer pro Stunde geht es auf den Straßen New Yorks mit dem Auto heute um 15 bis 23 Prozent langsamer voran als vor dem Einstieg der Fahrdienstvermittlungen im Jahr 2010. Woran liegt das? Vor allem daran, dass sich ihre Nutzer – anders als vielfach angenommen – gar nicht überwiegend aus der Gruppe der Fahrer eines privaten Pkws rekrutieren. Gäbe es Uber oder vergleichbare Unternehmen wie Ola in Indien oder Lyft in den USA nicht, würden viele Nutzer zu Fuß gehen, Fahrrad fahren oder ein Ticket der öffentlichen Verkehrsmittel lösen, fasst Steven Hill die Ergebnisse von wissenschaftlichen Untersuchungen in den USA zusammen. »Die Menschen kehren also solchen Verkehrsmitteln den Rücken, die umweltverträglich und emissionsarm sind und zu weniger Verkehrsstaus führen«, schrieb der zur Zeit als »Journalist in Residence« am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) arbeitende Kritiker der Sharing economy in einem Gastbeitrag für das Handelsblatt (23.–25.3.2018).

Das fortschrittliche Image, an dem die Propagandisten der Konzerne kontinuierlich weiter stricken, ist ein Trugbild, die Auswirkungen sind fatal. »Fahrdienste wie Uber führen zu einem dramatischen Anstieg der Fahrten und Strecken, die mit dem Auto zurückgelegt werden; gleichzeitig geht die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel stark zurück«, so Hill. Aus umweltpolitischer Sicht bedeute diese Form der Fahrgemeinschaft einen gefährlichen Rückschritt.

Der Grund für diese Entwicklung muss in dem zugrundeliegenden Geschäftsmodell gesucht werden. Attraktiv sind die Angebote von Uber und Co. vor allem aufgrund ihrer günstigen Preise. »Wer in einen Uber-Wagen einsteigt«, so Hill, »zahlt nur die Hälfte der Kosten. Die andere Hälfte wird von Ubers reichen Risikokapitalgebern getragen. Aufgrund dieser Subventionen schreiben alle Fahrdienstvermittler tiefrote Zahlen: Ubers jährlicher Verlust ist 2017 um 61 Prozent auf 4,5 Milliarden US-Dollar angestiegen.« Das Unternehmen führe einen Preiskrieg, um die Konkurrenz zu zerstören und auf dem schnellstmöglichen Wege ein Beförderungsmonopol zu errichten. Auf diese Weise bedroht Uber nicht nur das herkömmliche Taxigewerbe und andere Fahrdienstleister, sondern auch den öffentlichen Personennahverkehr.

Politische Gegenmaßnahmen sind so dringend erforderlich wie die Entwicklung und Durchsetzung von tatsächlich umweltschonenden und sozialverträglichen Konzepten für den städtischen Verkehr.