Zölle auf Waren aus den Vereinigten Staaten sollen gesenkt werden Foto: Maurizio Gambarini/dpa

Können die Strafzölle von 25 Prozent auf Stahl- und von zehn Prozent auf Aluminiumverkäufe in die USA noch abgewendet werden, mit denen US-Präsident Donald Trump droht?

Die Chancen auf eine Einigung zwischen Brüssel und Washington stehen zur Zeit eher schlecht. In der vergangenen Woche haben die EU-Staats- und Regierungschefs ein Angebot vorgelegt, das Trump umstimmen soll: Demnach sind sie bereit, über einen verbesserten Marktzugang für beide Seiten zu verhandeln – etwa niedrigere EU-Einfuhrzölle auf US-Autos. Über Vereinfachungen bei sonstigen Exportvorschriften wollen sie reden, WTO-Reformen könnten diskutiert, und – last but not least – der Bezug verflüssigten US-Frackinggases ausgeweitet werden. Wenngleich dies zur Zeit noch um ein Drittel teurer ist als das Pipelinegas aus Russland. Allerdings besteht Brüssel weiterhin darauf, dass die Trump-Regierung vorab die bis zum 1. Juni befristete Ausnahme für die EU von den Strafzöllen in eine Dauerbefreiung umwandelt: Auf keinen Fall werde man gleichsam mit der Pistole vor der Brust verhandeln, heißt es regelmäßig. Sobald Washington die Drohung zurücknehme, sei man zu Gesprächen und auch zu Zugeständnissen bereit.

Darauf wiederum will die Trump-Regierung sich nicht einlassen. Das letzte »Angebot« des US-Präsidenten, das er pikanterweise nicht der ehrgeizigen EU-Zentralmacht Deutschland, sondern der US-nahen, mit Berlin im Clinch liegenden polnischen Regierung am Dienstag übermittelt hat, sieht einseitig die Senkung der EU-Stahl- und Aluminiumexporte auf 90 Prozent des Volumens von 2017 vor. Dazu aber ist Brüssel nicht bereit. Handelskommissarin Cecilia Malmström geht davon aus, dass Washington das EU-Angebot aus der vergangenen Woche als unzureichend einstuft und diesmal tatsächlich ernst mit den Strafzöllen macht. Die EU würde dann mit Gegenmaßnahmen reagieren – mit Strafzöllen unter anderem auf Whiskey, Harley-Davidson-Motorräder und Orangensaft, die voraussichtlich am 20. Juni in Kraft träten. Sie sollen ein Volumen von 1,4 Milliarden Euro haben. Das entspricht dem geschätzten Schaden, den das US-Vorgehen gegen die Einfuhr von Stahl und Aluminium aus der EU mit sich bringt.

Hingegen träfe Trumps frühere Drohung, Strafzölle auf Kfz-Importe zu erheben, die deutsche Exportindustrie ins Mark: Fahrzeuge und Fahrzeugteile waren im Jahr 2017 mit einem Volumen von fast 29 Milliarden Euro ihr wichtigstes Ausfuhrgut in die USA. Dieses Damoklesschwert hängt über der Bundesregierung.

Eine von diesen Streitfragen beschäftigte am Dienstag ebenfalls die Wirtschafts- und Handelsminister der EU: Es ging um die neu verhängten US-Sanktionen gegen Iran. Berlin und Brüssel wollen das Atomabkommen mit Teheran retten und deshalb die Iran-Geschäfte europäischer Firmen aufrechterhalten. Nur: Unternehmen aus der EU, die auch Geld in den Vereinigten Staaten verdienen, müssen sich Washingtons Sanktionen anschließen, wollen sie US-Strafen vermeiden. Weil die meisten aber in den USA weitaus höhere Gewinne einfahren als im Iran, ziehen sie sich nun aus dem vorderasiatischen Land zurück. Ein Beispiel bietet der französische Erdölkonzern Total: Er hatte zwar Investitionen von fünf Milliarden US-Dollar geplant, um einen iranischen Abschnitt des weltgrößten Erdgasfeldes South Pars zu erschließen. Zugleich hält er allerdings in den USA Geschäftsbeteiligungen im Wert von zehn Milliarden US-Dollar und finanziert sich zu 90 Prozent über den dortigen Finanzmarkt. Spielräume für Abenteuer in Iran lässt das nicht.

Die EU-Wirtschafts- und Handelsminister haben sich am Dienstag um Auswege bemüht – und, wie es scheint, keinen gefunden. Zum einen wolle man mit den USA verhandeln, hieß es nach dem Treffen – Washington habe bei der Durchsetzung der sogenannten sekundären Sanktionen durchaus Interpretationsspielraum. Außerdem wolle man, hieß es, Iran-Geschäfte europäischer Firmen fördern, die nicht in den USA tätig seien. Dazu soll laut eines Beschlusses der EU-Staats- und Regierungschefs eine Förderung durch die Europäische Investitionsbank (EIB) in die Wege geleitet werden. Allerdings geht es dabei wohl zumeist nur um kleine und mittelständische Unternehmen. Drittens hat die EU-Kommission letzte Woche das »Blocking Statute« aus dem Jahr 1996 wieder in Kraft gesetzt, das es Unternehmen aus Mitgliedsstaaten untersagt, unilateral verhängte US-Sanktionen einzuhalten. Unklar ist dabei, wie das durchgesetzt werden soll: Der Erdölkonzern Total etwa kann die 40 Millionen US-Dollar, die er bereits in South Pars investiert hat, locker abschreiben. Deutlich schwieriger wäre das mit Milliardenstrafen in den USA.