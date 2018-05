Zuwendung des Tages: AfD-Demogeld

Wo gibt's den Demo-Sold? AfD-Demonstranten in Heppenheim (September 2017) Foto: Ralph Orlowski/REUTERS

Es gehört zu den Gründungsmythen von Pegida und AfD, dass der endgültige Durchmarsch derer, die sich »das Volk« nennen, bislang nur nicht passiert ist, weil »die Antifa« auf dicken Geldsäcken sitzt und ihren Demonstranten für jede Protestaktion ein hübsches Sümmchen in den Allerwertesten schiebt. Der hysterisch kolportierte Mumpitz ist sogar schon mit einer parlamentarischen Anfrage vom früheren Thüringer AfD-Abgeordneten und jetzigen Rechtsausschussvorsitzenden des Bundestags, Stephan Brandner, geadelt worden. Dieser nämlich soll laut FR einst bei einer AfD-Kundgebung in Erfurt adleräugig den Gegenprotest beobachtet haben: »Nach exakt einer Stunde ist Feierabend – das riecht für mich nach Stundenlohn«. Ganz klar: Berufsdemonstranten! Antifa GmbH!

Nun steckt die AfD in einem Dilemma. Sie will am Sonntag 10.000 Menschen auf die Straße bringen, um endlich mal Berlin zu zeigen, was Dresden ist. Doch nach Großdemonstration sieht es momentan nicht aus. Bei Facebook haben sich bis dato gerade 760 Hanseln zur Teilnahme entschlossen. Und das stets ziemlich traurige Häuflein bei vergangenen rechten Aufmärschen in der Hauptstadt, meist von einer größeren Menge Gegendemonstranten blockiert, spricht auch nicht gerade für die Außenwirkung eines Parteitags auf dem Zeppelinfeld. Nun kam die AfD Rheinland-Pfalz auf die grandiose Idee, Sympathisanten die Sause im Regierungsviertel mit 50 Euro schmackhaft zu machen. In einer Mail bekniete Landeschef Uwe Junge Parteimitglieder geradezu, dieses unschlagbare Angebot wahrzunehmen. Dahinter steckt wohl die Annahme, mit Fuffi-Scheinchen ausgerüstet, ließen sich Nasen wie Gauland, Meuthen oder Glaser leichter ertragen. Alle derart beruflich Reisenden seien jedoch an dieser Stelle darauf hingewiesen, ihre Einnahmen ordnungsgemäß dem Fiskus zu melden.