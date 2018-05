Gedächtnislücken bei Schaller

An die Wand gemalte Figuren in dem Duisburger Tunnel, in dem es im Juli 2010 zur tödlichen Massenpanik kam Foto: Martin Gerten/dpa

Die Aufklärung der Love­parade-Tragödie kommt weiter nur langsam voran. Im Dezember war der Prozess vor dem Landgericht Duisburg eröffnet worden, in dem es um die Verantwortlichkeit für 21 Tote und mindestens 650 teils schwer Verletzte geht. Sie waren am 24. Juli 2010 Opfer einer Massenpanik geworden.

Das Gericht tagt aus Platzgründen im Messe-Congress-Center Düsseldorf. Am Mittwoch setzte es die tags zuvor begonnene und auf insgesamt drei Tage angesetzte Vernehmung von Rainer Schaller fort. Er hatte die Loveparade 2010 in Duisburg mit seiner Firma Lopavent veranstaltet. Der umtriebige Unternehmer gilt neben dem früheren Duisburger Oberbürgermeister Adolf Sauerland (CDU) als das »Gesicht« des Aufzugs mit geschätzt 485.000 Teilnehmern.

Schaller wandte sich am Dienstag an die Angehörigen: »Es ist selbstverständlich, dass ich die moralische Verantwortung übernehme.« Dagegen hatte sich Sauerland bei seiner Zeugenaussage vor Gericht Anfang Mai explizit geweigert, die Angehörigen der Opfer um Verzeihung zu bitten. »Ich hoffe, dass Sie die Stärke haben, das persönlich zu verkraften, und ich hoffe, dass Sie jemanden finden, der Sie dabei unterstützen und Ihnen helfen wird«, hatte der im Februar 2012 abgewählte Politiker in Richtung der Angehörigen geäußert. Nicht wenige Anwesende empfanden das als Verhöhnung.

Bahnbrechende neue Erkenntnisse lieferte jedoch auch die Befragung Schallers nicht. Er könne sich an viele Details und an seine Aussagen in Interviews kurz nach der Katastrophe nicht mehr erinnern, sagte der Unternehmer am Mittwoch. Zudem sei seine Rolle eher eine »repräsentative« gewesen. Für die Planung der Loveparade sei sein »Head of Organisation«, Kersten S., verantwortlich gewesen. S. ist einer von vier damaligen Lopavent-Beschäftigten und vier Mitarbeitern der Stadt Duisburg, denen u. a. fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen wird.

Interessant an dem Verfahren ist vor allem, wer nicht vor Gericht erscheinen musste. Ursprünglich hatte die Staatsanwaltschaft gegen 16 Beschuldigte ermittelt, unter ihnen auch der damalige polizeiliche Einsatzleiter Kuno S. Beim Ausbruch der Massenpanik war er mit dem damaligen NRW-Landes­innenminister Ralf Jäger (SPD) auf dem Festivalgelände unterwegs. Unter Umständen hätte S. die Tragödie verhindern können, wenn er die Polizeikette am Tunnel, in dem die Massenpanik begonnen hatte, zwischen 15.30 und 16 Uhr mit zusätzlichen Beamten hätte verstärken lassen, um die Menschenmenge zu stoppen. Anderenorts hätten Polizisten während der Panik mögliche Fluchtwege versperrt, hieß es nach der Katastrophe in der Presse. Bereits im Mai 2011 hatten Medien aus einem Bericht der Staatsanwaltschaft Duisburg vom Januar des gleichen Jahres zitiert, in dem unter anderem von Ausfällen beim polizeilichen Funkverkehr und außerplanmäßigen Schichtwechseln die Rede gewesen sein soll.

Regelmäßig hatten Angehörige der Opfer außerdem moniert, dass weder Schaller noch Sauerland angeklagt wurden. Das Landgericht hatte zudem einen Prozess ursprünglich mit der Begründung abgelehnt, die vorgelegten Beweise reichten nicht aus, um einen hinreichenden Tatverdacht zu begründen und ein Hauptverfahren zu eröffnen. Dagegen hatten die Duisburger Staatsanwaltschaft und mehrere Nebenklagevertreter Beschwerde eingelegt, denen das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf im April 2017 stattgegeben hatte.

Sascha H. Wagner, Geschäftsführer der Linkspartei NRW, erneuerte am Mittwoch die Forderung nach Einrichtung eines Parlamentarischen Untersuchungsausschusses zur Loveparade-Katastrophe beim Düsseldorfer Landtag.