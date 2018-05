Widerstand gegen Konzern

Auch am Mittwoch haben erneut Proteste gegen eine Industrieanlage in der indischen Hafenstadt Tuticorin im südlichen Bundesstaat Tamil Nadu stattgefunden. Polizisten schossen auf die Demonstranten. Es war der zweite Tage infolge der blutigen Zusammenstöße. Am Dienstag waren nach Behördenangaben bereits zehn Menschen getötet worden. Der seit mehreren Monaten anhaltende Protest richtet sich gegen eine Schmelzanlage, die dem britischen Bergbaukonzern Vedanta Resources gehört. Die Demonstranten sehen in ihr eine Gefahr für ihr Leben und die Umwelt. Der Chef der größten oppositionellen Partei DMK, M. K. Stalin, kritisierte den Polizeieinsatz im Internet als »Massenmord an unschuldigen Menschen«. (AFP/jW)