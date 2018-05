Fuck Yeah suchen einen Laden, in dem jeder mal die Fresse hält und einfach mal entspannt zuhört, wenn Titel wie »No Fuck-Up« im mittleren Tempo durch die Gehörgänge rangieren Foto: fuckyeahmusic.de

Ja, es gibt sie noch, die Beatles. Sie gibt es zum Beispiel als »Down Down Down Reprise« (ein 20-Sekunden-Song) und »Unachievable« auf »Ghost on a String«, dem zweiten Album des Einsamwanderers Philip Bradatsch. Der kokettiert natürlich auch mit Tom Petty, und man meint, er befinde sich im dichten Zigarettenqualm einer verwahrlosten Bar im Mittleren Westen der USA. Dort sitzt Bradatsch dann auf einer kleinen Bühne, angestrahlt von einer müde hängenden Lampe, hält seine Akustikgitarre fest und singt und murmelt seine Meinungsmelodien in Richtung Musikbox, die neben ihm steht und dann und wann zugeschaltet wird und uns aus den Tragödien des Singer-Songwriters herausholt und dem Ganzen Leben und Finesse einhaucht, also Bass, E-Gitarre und Dröhnorgel.

Aber nach der Flut folgt bekanntlich die Ebbe. Und das muss auch so sein. Denn es ist Zeit für ein Bier. Eins von den großen, eins ohne Schaum. Und das steht dann auf diesen rot-weiß karierten Deckchen und möchte den Schaum verlieren, den es gar nicht hat. Und immer wieder öffnet sich die knarrende Holztür, und es wird sehr hell im Saloon. Bier um Bier rutscht über den Tresen. Und nachgespült wird mit Bourbon, womit sonst.

Um hier keine falschen Hoffnungen zu wecken: Philip Bradatsch lebt in München, und seine Musik zitiert die Musik der Maisbauern von Übern-Großen-Teich. Das natürlich umfassend, wenn wir die Countryeinsprengsel in den Skat legen. Und die Beatles nicht vergessen, von Über-den-Kanal. In dem Song »Supernova« kehrt sich dann die Sache noch einmal in Richtung Eigenständigkeit, wenn Soundhaubitzen, wahrscheinlich Nebenprodukte der Aufnahmeproduktionen, die als Sonderspuren eingemixt wurden, aufleuchten und eine Supernova in der Whiskey-Bar vorführen. Bradatsch singt in Englisch. Das ist zwar genregetreu, doch er könnte auch mal wagen, bei sich zu bleiben und die Sahnehaube dahin zu setzen, wo sie hingehört: auf einfach abgeklärte und gute Musik.

Fast alternativrockend legen uns Fuck Yeah mit ihrem zweiten Album »Funny Farm« einen Kratzbatzen vor, der sich gewaschen hat – oder eben nicht gewaschen hat, denn als Rosine des Ganzen grinst immer ganz frech ein halbes Pfund Punk aus der Torte. Natürlich in Rum eingelegt und nicht zu breit gestreut. Vielseitig geht es zu, weil eine Gitarre eben viele Saiten hat und ein Viervierteltakt viele Möglichkeiten der Füllung zulässt, wenn man es kann. Und die Kollegen können es. Vielleicht nicht so gut wie die Kings of Geil-rockt-verrückt-im-Arsch, … And You Will Know Us by the Trail of Dead, aber dafür singen sie nicht von der Bar ohne Bier und sind sowieso nicht von dieser Welt. Fuck Yeah sind aus der Kneipe von nebenan. Gut, vielleicht nicht die Kneipe in Mechterstädt an der Werra, wohl eher eine in Manchester. So eine verschwitzte, wo brüllende Fußballverrückte das Rauchverbot ins Gegenteil verkehren und nichts dagegen haben, wenn in dem Laden mal jeder die Fresse hält und einfach mal entspannt zuhört, wenn Titel wie »No Fuck-Up« im mittleren Tempo durch die Gehörgänge rangieren und der Gitarrenabschlag auch mal Zeit hat, Luft zu holen, bevor er sich an der eigenen Tonverstärkung verschluckt.

Derweil: Das Schlagzeug tut, was ein Schlagzeug tun soll, aber keinen Schlag mehr. Der Bass dreht seine Figuren hörbar nach Springbrunnenart. Die Gitarren braten, schrillen hin und wieder, dunkeln auch gern einmal das Licht ab oder begleiten den Sänger auf seinem Weg in den nächsten Pub. Das Tasteninstrument tastet vorwiegend. So ähnlich wie ein Suchscheinwerfer, aber auch wieder nicht, denn wo die Fuck-Yeah-Musiker hin wollen, wissen sie. Da wird nicht gesucht, da wird gefunden. Im Ganzen: Sehr abwechslungsreich, stimmig (vor allem der Gesang …) und glaubwürdig. Fuck Yeah kommen aus München und singen genregetreu in Englisch. Stört aber nicht. Kann man so machen. Respekt, Leute. Bienchen!