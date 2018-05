Myanmar holt auf

»Robuster Aufschwung« braucht Baumaterial: Ziegelproduktion nahe der Metropole Yangon Foto: Soe Zeya Tun/Reuters

Myanmars Wirtschaft ist im zurückliegenden Haushaltsjahr 2017/18 kräftig gewachsen. Nach Angaben der Weltbank legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 6,4 Prozent zu, einen halben Prozentpunkt mehr als im Vergleichszeitraum zuvor. Und der kapitalistische Boom scheint anzuhalten: Für das angelaufene Haushaltsjahr 2018/19 wird aktuell ein Plus von 6,8 Prozent prognostiziert. Damit holt das Land wirtschaftlich weiter im südostasiatischen Staatenbund ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) auf.

Doch es gibt noch gravierende Unterschiede. Myanmars Ökonomie ist im Vergleich zu der mancher Nachbarn noch unterentwickelt. Während die beiden reichsten ASEAN-Staaten Singapur (4.) und Brunei (5.) weltweit auf Spitzenplätzen der Wirtschaftsleistung pro Kopf rangieren, wird das ehemals koloniale Burma 2017 laut Internationalem Währungsfonds auf Platz 132 von 192 gelisteten Staaten geführt. Einerseits ist bei einem kaufkraftbereinigten Pro-Kopf-BIP von 6.244 Dollar der Abstand zu Thailand (17.855 Dollar) oder gar Malaysia (29.041 Dollar) noch erheblich. Doch sind Vietnam (6.913 Dollar) oder Laos (7.366 Dollar) durchaus in Reichweite. Und das jüngste ASEAN-Mitglied Kambodscha (4.012 Dollar) wurde zumindest bei dieser ökonomisch wichtigen Kennzahl bereits überholt.

Während der rund fünf Jahrzehnte dauernden Militärdiktatur war das Land praktisch von der Außenwelt abgeschottet. Der Westen hatte Sanktionen verhängt, während der große nordöstliche Nachbar China wichtigster Handelspartner war. Das hat sich unter der ersten nach demokratischen Regeln gewählten Regierung geändert. Myanmar hat Anschluss an den kapitalistischen Weltmarkt gefunden. Zahlreiche ausländische Konzerne oder Fonds haben im Land investiert oder beabsichtigen, dies zu tun. Die Regierungen seit der Übergangsadministration (2011 bis 2015) unter dem damaligen Präsidenten und General Thein Sein haben Sonderwirtschaftszonen eingerichtet. Gleichwohl konzentriert sich das ökonomische Wachstum dort und in wenigen urbanen Zentren wie der ehemaligen Hauptstadt Yangon (früher Rangun) oder dem nördlicher gelegenen Mandalay. Zahlreiche ländliche Regionen sind indes weiterhin ohne Stromanschluss bzw. Straßenanbindung.

Zu den Positivschlagzeilen über die Wachstumszahlen gesellen sich schlechte Nachrichten wie der am Pfingstwochenende gemeldete Rücktritt des Planungs- und Finanzministers. Kyaw Win zieht damit die Konsequenzen aus gegen ihn und seinen Sohn laufenden Untersuchungen der Sonderermittlungsbehörde BSI. Nach Bekanntwerden dieser Umstände hat sich auch die nationale Antikorruptionsbehörde des Falles angenommen. 18 konkrete Vorwürfe sollen dabei geprüft werden, heißt es in inländischen Medienberichten. Zu Einzelheiten halten sich die Behörden bedeckt.

Für die Nationale Liga für Demokratie (NLD) der De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi (2015 hatte die Partei 77 Prozent der Parlamentssitze errungen) sind dies Rückschläge. Zwar wird anscheinend das Versprechen eingehalten, jeglichen Korruptionsvorwürfen ohne Ansehen der Person konsequent nachzugehen. Sollten allerdings Kyaw tatsächlich Verfehlungen nachgewiesen werden, wäre dies binnen kurzer Zeit schon der zweite Fall, dass Spitzenvertreter der früheren Demokratiebewegung den Verlockungen der Macht erlegen sind. Mitte April wurde der bisherige Chef der Nahrungsgüter- und Pharmazieaufsichtsbehörde (FDA) verhaftet. Inzwischen hat vor dem Regionalgericht in Mandalay der Prozess gegen Than Htut begonnen. Die Staatsanwaltschaft bemüht sich nachzuweisen, dass ein Baukonzern zwei Häuser, eines davon mit Swimmingpool, gebaut und luxuriös ausgestattet hat – damit der Behördenchef dann dieser Firma im Gegenzug den Auftrag für den Bau mehrerer FDA-Labore erteilt.

»Mangelnde Transparenz« lautet ein Vorwurf von Abgeordneten im Regionalparlament von Yangon. Die dortige Administration hat zwar für die kommenden drei Jahre zwölf Großprojekte im Umfang von 1,3 Billionen Kyat (810 Millionen Euro) geplant und dies zur Beschlussfassung vorgelegt, den Parlamentariern aber außer Projekttiteln und wenigen Eckdaten keine Informationen zukommen lassen. »Wenn wir dem so zustimmen, ist das ein Blankoscheck und das Parlament für die Konsequenzen verantwortlich«, kommentierte das Nay Phone Latt, Abgeordneter der Regierungspartei NLD, laut dem Politikmagazin Irrawaddy. Trotz einiger Erklärungen der Industrie- und Transportministerin der Regionalregierung sahen sich die Abgeordneten bislang noch nicht in der Lage, der Projektliste zuzustimmen.

Widerstand gibt es seitens der lokalen Bevölkerung gegen ein Investitionsvorhaben in Flughafennähe. Der Bau von Wirtschaftseinheiten, Villen und teilweise auch Sozialwohnungen würde drei dort vorhandene Seen gefährden, lauten Bedenken vor allem in Umweltfragen. Unklar ist auch, welche ökologischen und sozialen Auswirkungen ein Megaprojekt haben würde, mit dem die Regierung den Verkehrsfluss in der größten Stadt des Landes verbessern will. Für die vierspurige Ringstraße, die unter anderem den Flughafen im Norden sowie Innenstadtbereich und Hafenareal im Süden verbinden wird, läuft gerade die Ausschreibung an. IFC, eine Institution der Weltbank-Gruppe, wirkt als Berater der Regierung. 350 bis 400 Millionen US-Dollar sollen die privaten Investitionen betragen, Kosten später über Mautsysteme wieder eingespielt werden.