Trump unterzeichnet die Aufkündigung des Atomabkommens mit dem Iran Foto: Jonathan Ernst/REUTERS

Mit den »stärksten Sanktionen der Geschichte« will die US-Administration den Iran dazu nötigen, sich einem maßlosen Zwölferpack von Forderungen zu unterwerfen. Da Donald Trump für dieses aggressive Vorgehen kaum Verbündete im Ausland hat und Konflikte mit Russland, China und sogar mit der EU riskiert, sind seine Erfolgschancen gering. Zumindest kann der US-Präsident nicht damit rechnen, den Iran nur mit wirtschaftlichen und finanziellen Zwangsmaßnahmen in überschaubarer Zukunft in die Knie zu zwingen. Dies umso weniger, da die Gegenseite weiß, dass Trump sich grundsätzlich nicht an Vereinbarungen hält und weitere Forderungen nachschieben würde, falls der Iran nachgäbe.

Die Frage ist also, was Trump mit der Kampfansage bezweckt, die er am Montag von seinem Außenminister Michael »Mike« Pompeo vortragen ließ. Ein Teil der Antwort ergibt sich aus dem Schauplatz: Der frühere CIA-Chef sprach als Star einer Veranstaltung der Heritage Foundation. Sie ist die aggressivste der rechten Propagandazentralen, die sich hinter der Bezeichnung Thinktank verstecken. Wenn die Heritage Foundation Einfluss auf einen Präsidenten hat, wie das bei George W. Bush der Fall war und es gegenwärtig auch bei Trump ist, sind militärische »Optionen« wahrscheinlich. Im Juli 2000, mehr als ein Jahr vor dem 11. September, veröffentlichte die Foundation einen kompletten Vorschlag für einen Überfall auf Afghanistan, der dann ab Anfang Oktober 2001 realisiert wurde. Am 18. Oktober 2001 peilte ­Heritage mit einem Aktionsplan unter der Überschrift »Not just Osama, but Saddam as well« auch schon das nächste Ziel an, den Irak. Den Krieg dort begannen die USA am 20. März 2003.

Trumps Kampfansage an den Iran hat, das ergibt sich aus diesem Zusammenhang, eine bedrohliche militärische Komponente, die von der Gegenseite wohl auch so wahrgenommen werden soll. Neben der »Anwendung beispiellosen finanziellen Drucks auf das iranische Regime« nannte Pompeo als zweiten Bestandteil der angekündigten Kampagne die enge Zusammenarbeit seines Außenministeriums mit dem Pentagon »und unseren Verbündeten in der Region«, »um die iranische Aggression abzuschrecken«. Zu diesem Zweck werden die USA ihre enge Zusammenarbeit mit Israel verstärken, das in den letzten fünf Jahren nach eigenen Angaben bereits über 100 Ziele in Syrien angegriffen hat. Der Trump-Administration käme es vermutlich sehr gelegen, wenn sich Teheran vom Bruch des Wiener Abkommens durch die USA dazu provozieren ließe, sein ziviles Atomprogramm wieder im alten Umfang aufzunehmen. Für diesen Fall hat Trump dem Iran mehrfach angedroht, er würde dann »größere Probleme kriegen als er jemals zuvor hatte«. Nur Wirtschaftssanktionen, die er ohnehin maximal steigern will, wird Trump damit wohl nicht meinen.