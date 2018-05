China senkt Importzölle auf Autos

Beijing. Nach der jüngsten Annäherung im Handelsstreit zwischen China und den USA hat Beijing am Dienstag eine deutliche Absenkung der Zölle auf importierte Autos angekündigt. Vom 1. Juli an sollen die Abgaben für in die Volksrepublik eingeführte Fahrzeuge statt bislang 25 Prozent nur noch 15 Prozent betragen, wie das chinesische Finanzministerium mitteilte. Gleichwohl sind sie damit auch künftig weit höher als vergleichbare US-Importzölle. Dort werden auf eingeführte Fahrzeuge Abgaben in Höhe von 2,5 Prozent erhoben. (AFP/jW)