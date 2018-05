Geschätzt 60 Aktivisten und Anwohner blockierten am Dienstag den Zugang zu einem Wohnhaus in der Kernhofer Straße in Berlin-Lichtenberg. Ihr Protest gegen die Zwangsräumung einer Familie war vorerst erfolgreich. Der vom Jobcenter mit der Räumung beauftragte Gerichtsvollzieher musste abziehen. Am Nachmittag traf die Polizei ein, um mitzuteilen, dass es an diesem Tag keine Räumungsversuche mehr geben werde. (jW)