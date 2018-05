»Fast nur hingehaucht«: Ante Rebic trifft zum 2:1 Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Ist es noch die Unterklassenperspektive, wenn der Kopf des Königs endlich rollt, dieser Streich aber von einem Adligen ausgeführt wurde? Die Legitimationsfrage stellt sich, das ist mir aber gerade schnurzpiepe. Denn den größten Sport des Pfingstwochenendes lieferte zweifellos Bundesligist Eintracht Frankfurt ab, namentlich dessen formidabler Angreifer Ante Rebic. Mit zwei ebenso physisch brachialen wie technisch perfekten Aktionen säbelte der stets im Höchstgeschwindigkeitsmodus befindliche Rebic im DFB-Pokalendspiel dem FC Bayern aber so was von die Rübe ab und sorgte dafür, dass der in nahezu absolutistischer Manier das hiesige Kickwesen beherrschende Münchner Verein auf nationaler Ebene endlich einmal wieder ein wichtiges Spiel verlor – und zwar nicht gegen Borussia Dortmund, den einzigen ernsthaften Widersacher der vergangenen Jahre.

Zunächst klaute Pressing-Wuchtbrumme Rebic dem zarten James Rodríguez den Ball, um sofort zum Sprint durchs verwaiste Bayern-Zentrum anzusetzen und das 1:0 zu markieren, dann nahm er nach weitem Schlag dem bemitleidenswerten Mats Hummels von jedem Meter mindestens 70 Zentimeter ab, legte sich das Leder in Hochgeschwindigkeit mit dem Kopf vor und brachte im Modus maximaler Körperanspannung sogar noch das Kunststück fertig, den Ball mit gefühlvollem, fast nur hingehauchtem Stupser an Bayern-Keeper Sven Ulreich vorbei zum 2:1 zu versenken. Es waren beides epochale Momente, in denen Diego Maradona, Dennis Bergkamp oder Lionel Messi grüßen ließen. Schlagzeilen wie »Antes Inferno« oder die Rede vom »Antedankfest« waren tags darauf der gerechte Lohn für Rebics formvollendete Kunstwerke. Mijat Gacinovic legte in der Schlusssekunde nach 80-Meter-Sprint aufs leere Tor mit dem 3:1-Endstand für die Eintracht einen weiteren denkwürdigen Treffer nach.

Aber genug geschwelgt, zwei Etagen tiefer werden noch letzte Mitstreiter für die Drittligasaison 2018/19 gesucht. Mit dem 1. FC Kaiserslautern und Eintracht Braunschweig steht ordentlich Traditionsvereinszuwachs fest. Heute abend um 18.15 Uhr entscheidet sich dann, ob Erzgebirge Aue die beiden namhaften Klubs auf dem Weg nach unten begleitet. 0:0 endete am Freitag das eher fade und ereignisarme Relegationshinspiel beim Karlsruher SC. Aue braucht also heute zu Hause einen Sieg, denn auch hier greift die berüchtigte Auswärtstorregelung.

In den Gefilden der Regionalligen schließlich werden ab Donnerstag in Hin- und Rückspielen noch drei Aufsteiger ausgespielt. Das Duell zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem TSV 1860 München sticht hervor, aber auch die Paarung KFC Uerdingen gegen Waldhof Mannheim führt zwei ehemalige Bundesligisten gegeneinander. Einziger No-Name in der Verlosung ist das Team von Weiche Flensburg, mit dem es Ostregionalligameister Energie Cottbus zu tun bekommt.