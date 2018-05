Arbeitskampf eskaliert

Unermüdlich kämpferisch: Streikende der VSG vor dem Vivantes-Klinikum im Friedrichshain (Berlin, 18. Mai) Foto: IngMue1957

Verkehrsstaus sind in Berlin nun wirklich keine Seltenheit. Außergewöhnlich war jedoch die Ursache für einen solchen am Freitag morgen auf der Landsberger Allee im Ostteil der Hauptstadt. Streikende Beschäftigte der Vivantes-Service-Gesellschaft (VSG) und deren Unterstützer blockierten mehrfach minutenlang die Hauptverkehrsstraße vor dem Klinikum im Friedrichshain und sorgten so für einen ordentlichen Rückstau.

Sie wollten damit Öffentlichkeit für ihren bereits seit sechs Wochen andauernden Arbeitskampf herstellen. Seit dem 11. April hatte die Gewerkschaft Verdi die rund 300 Mitarbeiter des Tochterunternehmens des kommunalen Klinikkonzerns Vivantes an allen neun Standorten immer wieder zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Die etwa 600 vom Mutterkonzern »gestellten« Beschäftigten sind dabei dazu aufgerufen, sich im Rahmen von Solidaritätsstreiks ebenfalls zu beteiligen.

Am Freitag absolvierten die VSG-Mitarbeiter bereits ihren 38. Streiktag. Zu einer Kundgebung vor dem Klinikum im Friedrichshain hatten sich rund hundert Beschäftigte versammelt. Auch Pflegekräfte aus den Operationssälen und aus der Anästhesie beteiligten sich am Ausstand. Eine Mitarbeiterin aus dem Bereich Anästhesie des Friedrichshainer Klinikums sagte, dass von normalerweise 14 Sälen »nur dreieinhalb« in Betrieb seien. Kinder-OPs und der Kreißsaal würden jedoch nicht bestreikt, und bei Notfällen nehme man die Arbeit selbstverständlich wieder auf. Die Klinikleitung und Verdi hatten eine Notdienstvereinbarung abgeschlossen, um die Versorgung von Notfallpatienten sicherstellen zu können. Reguläre Operationen könnten jedoch nicht stattfinden, weil Sterilgut fehle, und auch beim Patientenbegleitservice komme es zu deutlich längeren Wartezeiten. Die insgesamt rund 900 Beschäftigten der VSG sind unter anderem für die Sterilgutaufbereitung, den Begleitservice, die Wäscheversorgung sowie für den Einkauf und die Logistik zuständig.

Auch wenn die Konzernleitung bisher das Gegenteil behaupte, »der Streik hat Auswirkungen«, so die zuständige Verdi-Gewerkschaftssekretärin Janine Balder bei der Kundgebung. Die Konzernspitze scheint angesichts des Dauerausstandes jedenfalls bereits nervös zu werden. Nach Angaben von Verdi hatte die Geschäftsführung am vergangenen Mittwoch versucht, Mitarbeiter des Klinikums Spandau, mit Verweis auf eine angeblich fehlende Notdienstvereinbarung, von der Teilnahme am Ausstand abzuhalten. Der Konzern hatte jedoch eine entsprechende Zusage der Gewerkschaft erhalten. Außerdem wurden die circa 70 Streikenden vom Klinikgelände verwiesen. Laut Verdi drohte die Leitung mit Hausverbot und der Polizei. Der Arbeitskampf scheint somit eine neue Eskalationsstufe erreicht zu haben. Balder bedankte sich am Freitag bei der Geschäftsführung »für die tolle Aktion in Spandau«, diese habe Öffentlichkeit erzeugt. Die Beschäftigten würden sich jedoch nicht einschüchtern lassen und weiter für ihre Forderung »nach gleichem Geld für gleiche Arbeit« kämpfen. Bis zum heutigen Tag gebe es aber »keine Reaktion vom Arbeitgeber«.

Der tut zumindest alles, um einen »Normalbetrieb« aufrecht zu erhalten. So arbeiten laut Verdi Mitarbeiter der Mutterfirma ohne entsprechende Qualifikation in der Sterilgutaufbereitung, Leiharbeiter werden als Streikbrecher eingesetzt und Sterilgut unter anderem in Hamburg aufbereitet. Ein Streikender äußerte gegenüber jW den Verdacht, dass Vorschriften in der Sterilisation nicht mehr eingehalten werden könnten. Beweisen könne man dies freilich nicht.

Die Verhandlungen für die Vivantes-Servicebeschäftigten laufen bereits seit zwei Jahren. Verdi fordert einen Haustarifvertrag auf der Basis des Tarifvertrages des öffentlichen Dienstes (TVöD) wie beim Mutterkonzern, die Übernahme des Manteltarifvertrages, eine Regelung zur Altersversorgung und eine stufenweise Anpassung der Entgelte an das Niveau des TVöD. Nach Angaben der Gewerkschaft beträgt die entsprechende Lohndifferenz aktuell je nach Entgeltgruppe und Stufe 350 bis 800 Euro im Monat. Nicht zuletzt fordern die Beschäftigten aber auch die Rückführung des ausgegliederten Tochterunternehmens in den Konzern, um das Lohndumping bei Vivantes endlich zu beenden.