Ehemaliger Hausbesetzer des Tages: Sebastian Scheel

In Berlin weht ein Hauch von Sozialismus. Die Linkspartei ist an der Landesregierung. Investoren aller Länder, hütet euch!

Der Staatssekretär im Bausenat, Sebastian Scheel, habe am Sonntag mit den kurzzeitigen Neueigentümern eines leerstehenden Hauses in Neukölln verhandelt. Eine Nettomiete von sechs Euro pro Quadratmeter sei bereits vertraglich fixiert gewesen – falls die Aktivisten bis nachmittags das Gebäude wieder verlassen würden, hieß es auf Taz.de am Montag.

Die Verhandlungen liefen bis in den Abend. Dann wurde die alte Ordnung wieder hergestellt. »Ich lass’ mich nicht verarschen!« habe der Geschäftsführer der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft »Stadt und Land«, Ingo Malter, gebrüllt und Strafanzeige bei der Polizei gestellt. Die prügelte sich kurzerhand den Weg frei.

Mehr als nur Lippenbekenntnisse hatte der Senat nicht zu bieten. In einer internen Chatgruppe habe Innensenator Andreas Geisel (SPD) bereits früh für eine Räumung plädiert, Linkspartei-Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher sich dem nicht entgegengestellt und Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) sich geweigert, die Haftung zu übernehmen, hieß es auf Taz.de.

Scheel hatte sich im vergangenen Jahr zum Amtsantritt im Tagesspiegel in Szene setzen lassen. Früher habe er selbst mit Palästinensertuch im besetzten Haus abgehangen. Seine eigene Wohnung in der Genossenschaft habe er nicht aufgegeben.

Schön für ihn. Schade allerdings für die Mieter, die keinen Platz in einer Genossenschaft finden, weil die Sozialisten in Regierungsverantwortung 2004 die landeseigene »Gemeinnützige Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft« Goldman Sachs und Cerberus zum Fraß vorgeworfen hatten. Mit einem hat Scheel recht: »In Berlin herrscht das Gefühl vor, dass über Jahrzehnte Politik im Interesse der Eigentümer gemacht wurde.«