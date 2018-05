Postbank schließt über 100 Filialen

Berlin. Die Postbank will jede zehnte ihrer rund 1.000 Filialen schließen. Bis Ende des Jahres würden es deutlich über 100 sein, sagte Susanne Klöß, Vorstandsmitglied der Postbank, laut Bild am Sonntag. Die betroffenen Filialen seien unrentabel, so die Begründung. Ein Großteil der Beschäftigten sei von der Deutschen Post ausgeliehen und werde dorthin zurückgehen, sagte Klöß weiter. Jeder bekomme eine »Anschlussbeschäftigung«. Klöß bestritt, dass die Schließungen mit der geplanten Zusammenlegung des Privatkundengeschäfts von Postbank und Deutscher Bank zu tun haben. (dpa/jW)