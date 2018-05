Rechte unter sich

CSU-Stimmungskanonen: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (l.) und der Bundesvorsitzende der Sudetendeutschen Landsmannschaft e. V., Bernd Posselt Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Mit kräftigem Applaus sind am Pfingstwochenende die Auftritte des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder auf zwei Großveranstaltungen von »Vertriebenen«-Verbänden im Freistaat bedacht worden. Der CSU-Politiker nutzte den »Sudetendeutschen Tag« in Augsburg und den »Heimattag der Siebenbürger Sachsen« in Dinkelsbühl, um vor deutschen Umgesiedelten und ihren Nachkommen den strammen Rechtskurs seiner Regierung zu bekräftigen. »Anderswo werden die Kreuze abgehängt, nur in Bayern hängen wir sie auf«, erklärte er am Sonntag vor der Sudetendeutschen Landsmannschaft, deren langjähriger Bundesvorsitzender Bernd Posselt (CSU) ihm mit ausdrücklichem Dank für das »klare Bekenntnis zum Kreuz« das passende Stichwort geliefert hatte. Mit Blick auf die Flucht der Sudetendeutschen aus der Tschechoslowakei behauptete Söder, mit den heutigen Flüchtlingen hätten sie nichts gemein – schließlich seien sie »Landsleute« gewesen: »Das ist ein ganz großer Unterschied«.

Sowohl die Sudetendeutsche Landsmannschaft e. V. wie auch der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e. V. nutzten ihre Jahrestreffen, um einer mittlerweile zentralen Vorgabe ihres Dachverbandes, des Bundes der Vertriebenen (BdV), Rechnung zu tragen. Diese besteht darin, die politische Einflussarbeit in den Herkunftsregionen zu intensivieren. So hatten die Siebenbürger Sachsen nicht nur den Vorsitzenden des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien (DFDR), einer Organisation der deutschsprachigen Minderheit, eingeladen, sondern auch Rumäniens Botschafter in Deutschland, Emilian Hurezeanu, sowie einen Berater des rumänischen Staatspräsidenten Klaus Johannis. Johannis, einst Vorsitzender des DFDR, ist ein alter Bekannter des BdV-Präsidenten sowie heutigen Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Bernd Fabritius (CSU), der ebenfalls auf dem sogenannten Heimattag in Dinkelsbühl zugegen war.

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft e. V. wiederum musste sich dieses Jahr mit der Anwesenheit des tschechischen Botschafters in Berlin, Tomáš Podivínský, begnügen. Ein erster Durchbruch war ihr bereits 2016 gelungen; damals nahm, wenn auch nicht in offiziellem Auftrag der Prager Regierung, erstmals der tschechische Kulturminister Daniel Herman am »Sudetendeutschen Tag« teil. Im vergangenen Jahr war sogar Vizepremierminister Pavel Bělobrádek zu dem jährlichen Großtreffen angereist. Prags Bereitschaft zu einer engeren Kooperation hatte die Landsmannschaft zuletzt veranlasst, auf die Genehmigung eines künftigen Pfingsttreffens in der Tschechischen Republik zu hoffen. Man könne sich vorstellen, bereits den Sudetendeutschen Tag 2020 in Tschechien abzuhalten – vielleicht in Brno, dem ehemaligen Brünn, sagte Bundesvorsitzender Posselt.

Als Unsicherheitsfaktor gilt den Sudetendeutschen, besser gesagt deren Nachfahren, allerdings die künftige tschechische Regierung. Zur Zeit zeichnet sich ab, dass sie von der Partei ANO des geschäftsführenden Ministerpräsidenten Andrej Babis und der sozialdemokratischen CSSD gebildet und von der kommunistischen KSCM geduldet werden könnte. Ob die KSCM die neue Kooperation mit den Sudetendeutschen tolerieren wird, ist ungewiss.

Verstärkt werden könnte ihr bisheriger Unwille nicht zuletzt dadurch, dass die Landsmannschaft in den letzten drei Jahren unfähig gewesen ist, eine Voraussetzung für die engere Kooperation mit Tschechien zu erfüllen: Seit 2015 sind drei Versuche, die Forderungen nach der »Wiedergewinnung der Heimat« und nach materieller Entschädigung aus der Satzung zu streichen, an massivem Widerstand extrem rechter Mitglieder und an Formfehlern gescheitert. Außerdem ist auch die – angeblich nicht mehr revanchistische – »Grundsatzerklärung« der Landsmannschaft vom 28. Februar 2015 geeignet, Widerstand in Prag hervorzurufen. In dem Dokument heißt es explizit, Tschechien solle die Benes-Gesetze der Jahre 1945 und 1946 »außer Kraft« setzen. Geschähe dies, dann entfiele die juristische Grundlage für die Enteignung und Umsiedlung der Sudetendeutschen. Tschechien wäre für die Landsmannschaft wieder offen.