Rentenausgaben kaum verändert

Hannover. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) sind die Rentenausgaben in Deutschland nahezu konstant geblieben. Zwar hätten sich die Ausgaben für Alters- und Hinterbliebenenrente von 1992 bis 2017 mehr als verdoppelt, berichteten die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland vorab aus ihren Dienstagausgaben. Der Anteil am BIP sei aber in dem Zeitraum nur leicht gestiegen: von 10,1 auf 11 Prozent. Matthias Birkwald, rentenpolitischer Sprecher der Partei Die Linke im Bundestag, trat angesichts dessen für eine Anhebung des gesetzlichen Rentenniveaus ein. (AFP/jW)