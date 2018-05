Spekulanten auf Einkaufstour

Lieber Leerstand als günstigen Wohnraum: Berliner Polizei sicherte am Sonntag die kapitalistischen Eigentumsverhältnisse Foto: Bjoern Kietzmann

Es waren die größten Besetzungen seit langem in der Hauptstadt. Neun leerstehende Wohnungen bezogen Aktivisten in Berlin am Sonntag, um auf Spekulationsgeschäfte, Mietsteigerungen und Zwangsräumungen aufmerksam zu machen. Auf Transparenten war zu lesen: »Die Häuser denen, die sie brauchen.«

Ein Sprecher der Besetzer kritisierte, Zehntausende Menschen in der Hauptstadt seien wohnungslos und ein immer größerer Teil der Einkommen müsse für steigende Mieten aufgewendet werden. Angesichts der vorherrschenden Gentrifizierung sei es »illegitim, dass Häuser leerstehen«.

Nach der zwölf Stunden andauernden Besetzung seien in der Nacht zu Montag die letzten

Besetzer von der Polizei aus einem Haus in Berlin-Neukölln getragen worden, berichteten die Organisatoren in einer Pressemitteilung. »Einige Personen wurden beim gewaltsamen Eindringen der Polizei verletzt.« Die Anwälte der Aktivisten stellten klar, »dass sich zum Zeitpunkt der Räumung die Verhandlungen noch in vollem Gange befanden«. Die Gespräche mit dem Geschäftsführer der kommunalen Wohnbautengesellschaft »Stadt und Land« seien »gewaltvoll unterbrochen« worden. Die Besetzer seien auf ein Vermittlungsangebot von Staatssekretär Sebastian Scheel (Die Linke) eingegangen. »In Zukunft werden wir uns nicht mehr auf Rot-Rot-Grün und ihre Zusagen verlassen.«

Die Berliner Landesregierung will, dass sich mehr Investoren in der Hauptstadt ansiedeln. Dem Ruf gefolgt ist US-Multimilliardär Warren Buffett. Die von ihm gegründete Immobilienfirma »Berkshire Hathaway Home Services« hat sich in Berlin eingekauft und das bestehende Maklerbüro »Rubina Real Estate« in seinen Konzern integriert (siehe jW vom 19. Mai). Bei der Präsentation des Buffett-Ablegers am Donnerstag abend richtete Christian Herzog, Mitarbeiter der städtisch-privaten Wirtschaftsförderungsgesellschaft »Berlin Partner« Grußworte aus. Die Ansiedlung von Berkshire »zeigt, was in Berlin alles möglich ist«.

Buffett und Co. stecken ihr Geld in den deutschen Wohnungsmarkt. Mit Folgen: Die Immobilienpreise in Ballungsgebieten ziehen an. Die Bundesbank geht in einem Gutachten vom Februar von einer Überbewertung der Marktpreise von 35 Prozent aus. Dabei steigen nirgendwo in der Welt die Preise für Immobilien so schnell wie in Berlin. Laut dem »Global Residential Cities Index«, den das Beratungsunternehmens »Knight Frank« am 10. April veröffentlichte, legten die Preise in der Hauptstadt zwischen 2016 und 2017 um 20,5 Prozent zu.

Anbieter für die Klientel aus dem oberen Preissegment sprießen wie Pilze aus dem Boden. So ist »Rubina Real Estate« nicht das erste Maklerbüro, das die Nähe zu finanzkräftigen Partnern sucht. Auch der Berliner Anbieter »Ziegert Immobilien« ging vor einem Jahr eine Kooperation mit den in London ansässigen Unternehmen »Knight Frank« ein. Vier Monate zuvor übernahm der weltweit zweitgrößte Immobiliendienstleister »Jones Lang Lasalle« (JLL) die ebenso in der Hauptstadt ansässige »Zabel Properties«. »Alle drei profitieren bisher davon, dass eine aufstrebende asiatische Mittelschicht ihr Vermögen in einem europäischen Rechtsstaat wie Deutschland sicher anlegen will«, berichtete das Handelsblatt am 5. März.

Die immensen Preissteigerungen gingen laut Bundesbank auch mit deutlichen Mieterhöhungen einher. Bei Neuverträgen habe der Zuwachs 2017 bei 7,25 Prozent gelegen. In den Großstädten schossen die Neuvertragsmieten sogar um 9,25 Prozent nach oben. »Die Verteuerung bei der Überlassung von Wohnraum erreichte damit im Berichtsjahr einen neuen Höchststand seit Beginn des aktuellen Nachfragebooms am Wohnimmobilienmarkt«, erklärten die Staatsbanker in Frankfurt am Main im Februar.

Die Bundesregierung wird die Preissteigerungen weiter befeuern, befürchtet der Deutsche Mieterbund. Dessen Bundesdirektor Lukas Siebenkotten kritisierte am 7. Mai: »Die Vorstände der beiden Koalitionsfraktionen haben noch einmal die aus unserer Sicht unzureichenden Verabredungen aus dem Koalitionsvertrag bestätigt.« Um die zum Teil extremen Mietpreissteigerungen vor allem in den Städten zu bremsen, reiche es nicht aus, den Umfang der Mieterhöhungen nach Modernisierungen von elf Prozent auf acht Prozent abzusenken oder bei der Mietpreisbremse den Vermieter zu verpflichten, die Vormiete offenzulegen.

Siebenkotten kritisierte erneut die geplante Einführung eines Baukindergeldes. Dieses »kostet Milliarden, leistet aber keinen Beitrag zur Lösung der bestehenden Wohnungsprobleme«. Wer in der Lage sei, zu bauen oder Wohneigentum zu bilden, werde das Geschenk der Bundesregierung dankend mitnehmen, so Siebenkotten. »Insbesondere in den Städten wird das Baukindergeld von vornherein eingepreist, das heißt, Wohneigentum wird noch teurer, und es droht eine neue Umwandlungswelle von Miet- in Eigentumswohnungen.«

Auch die geplante Grundgesetzänderung, durch die gesichert werden soll, dass auch nach 2019 Bundesfinanzmittel für den sozialen Wohnungsbau bereitgestellt werden, sei nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Die angekündigten Mittel, eine Milliarde Euro pro Jahr, also 500 Millionen Euro weniger als noch 2018, würden nicht ausreichen.

Der Manager des in Berlin tätigen Buffett-Ablegers, Carsten Heinrich, stellte gegenüber jW am Donnerstag abend klar, die Möglichkeiten der Wirtschaftsförderung durch den Berliner Senat seien »nur teilweise ausgeschöpft«. »Ich denke, es gibt noch viel Potential.« Steuern seien dabei »immer ein Thema«.