Kampf gegen das Stigma

Lepra-Krankenhaus Lalgadh bei Janakpur im Süden Nepals, März 2018: der 61jährige Bauer Sri Lal Paswan Foto: Thomas Berger

Sommaya Lama ist eine Frau, die älter wirkt als die vermutlich 50 Lebensjahre, die sie zählt. Schon zum neunten Mal ist sie jetzt hier im Lalgadh-Krankenhaus, erklärt die Patientin, die aus einem kleinen Dorf namens Rajgath im benachbarten Distrikt Sarlahi kommt. »Schon in jungen Jahren, mit etwa 17, ging es mit den ersten Problemen los«, blickt sie auf die Anfänge der Erkrankung zurück. Damals spürte sie, dass mit ihrem rechten Fuß nicht alles in Ordnung war. Als sich der Zustand fünf Jahre später verschlimmerte, suchte sie zum ersten Mal ärztliche Hilfe – und ist seither regelmäßig zu Gast bei den Medizinern. »Jeder Tag ist schwierig«, lässt sie die als Dolmetscherin fungierende junge Mitarbeiterin aus der Klinikverwaltung übersetzen – sei es das Essen, das Baden, nahezu jeder einzelne Handgriff.

Arbeiten kann Sommaya schon lange nicht mehr. Und Unterstützung von der Familie bekommt sie kaum. Ihr Mann hat sie schon vor Jahren verlassen, dabei alle Besitztümer mitnehmend. Ihr Sohn ist gestorben, und ihre Tochter, die für sie weit entfernt in der Hauptstadt Kathmandu verheiratet ist, kann sich nicht um sie kümmern. Bleibt nur ihr Bruder, bei dem Sommaya Lama nun lebt und von dem sie vollständig abhängig ist. Er lässt sie bei sich wohnen, nicht im eigenen Haus, sondern etwas abseits davon. »Manchmal bringt er Essen, manchmal muss ich mich selbst bekochen.« Weil sich in ihren verkrüppelten Füßen Geschwüre gebildet haben, war sie gezwungen, wieder das Krankenhaus aufzusuchen, wo sie sich nun mit fünf anderen Frauen ein Zimmer teilt.

Auf einem Mauervorsprung hat sich Sri Lal Paswan niedergelassen. Der 61jährige lächelt und entblößt dabei viele Zahnlücken. Die Geschichte, die er zu erzählen hat, lässt den Zuhörer mitfühlend den Blick senken und tief durchatmen. Sie illustriert, dass die Diskriminierung von Leprakranken immer noch stark verbreitet ist. Weit fortgeschritten sind die Folgeerscheinungen der Krankheit bei ihm. Am linken Fuß sind gerade noch zwei Zehen zu erkennen, an der rechten Hand hat er noch Daumen und Ringfinger, von allen anderen Fingern fehlen mindestens die letzten Glieder. 13 Jahre sei es her, seit er Wunden an seinen Füßen entdeckte. Anfangs glaubte er, er habe sich bei der Feldarbeit verletzt. Als er vor einem Jahrzehnt mit seinen Beschwerden in Lalgadh vorstellig wurde und die Ärzte dort die eindeutige Diagnose stellten, war es bereits zu spät, um den Verlust von Nervenbahnen mit solchen Auswirkungen auf die Gliedmaßen zu stoppen.

»Damals waren meine Hände immerhin noch in Ordnung«, kann sich der ältere Mann erinnern. Doch vor fünf Jahren wurde es dann insgesamt schlimmer, bekam er auch dort Probleme. »Meine Frau ist schon vor Jahren gestorben«, berichtet der Patient. Einer seiner beiden Söhne hat ihn aufgenommen. Seine Schwiegertochter kocht für ihn, da er das selbst nicht mehr könnte. »Aber sie kommandiert mich ständig herum, diskriminiert mich.« Die Reaktionen der Leute in seinem Heimatdorf im Dhanusha-Distrikt seien unterschiedlich. Manche Nachbarn machten bewusst einen großen Bogen um ihn, zu anderen habe er trotz seiner Krankheit guten Kontakt.

Langes Ringen

Seit rund einem Vierteljahrhundert gibt es das Krankenhausprojekt in Lalgadh, eine Stunde Fahrt entfernt von der nächstgrößeren Stadt Janakpur im südlichen Tieflandstreifen. Von der dauert es wieder rund acht Stunden mit dem Bus bis zur nepalesischen Hauptstadt Kathmandu im Zentrum des Landes. Bescheiden waren die Anfänge in den frühen neunziger Jahren. 1995 kam das erste Gebäude, seither ist der Komplex kontinuierlich zu seiner heutigen Größe gewachsen. »Wir haben hier weit mehr Patienten als in jedem anderen Leprakrankenhaus«, sagt der Ärztliche Direktor Dr. Graeme A. Clugston. 1.080 Neuzugänge gab es im vergangenen Jahr, insgesamt wurden 12.400 Menschen behandelt. Neben Leprafällen auch Patienten mit Malaria, Typhus, Tuberkulose und anderen Leiden. Insgesamt waren es 121.000 Behandlungstermine, davon 22.000 für Kinder, hat der Chefarzt die Zahlen aus dem Kopf parat. Schon daran ist zu merken: Dr. Graeme, gebürtiger Australier und seit elf Jahren in Lalgadh tätig, lebt geradezu für die Klinik. Und er weiß, wie all seine Mitstreiter im Team, wieviel von ihrer aufopferungsvollen Arbeit abhängt. Zweieinhalb Millionen Menschen leben in den vier Distrikten Dhanusha, Salarhi und Mahartahi (alle im Terai) und Sindhuli in der Mittelgebirgsregion, die bisher den primären Einzugsbereich ausmachten. Mit der föderalen Neustrukturierung Nepals im vergangenen Jahr ist dieser weiter gewachsen, umfasst alle acht Distrikte der neugeschaffenen Provinz Nummer 2, die noch keinen offiziellen Namen, aber laut Wikipedia mehr als 5,4 Millionen Einwohner hat.

Der Chefarzt, der bei seinen Ausführungen zur Arbeitsweise der Klinik kaum Luft holt zwischen zwei Sätzen, verweist darauf, dass es nicht nur auf die rein medizinische Hilfe ankommt. »Unser Ansatz ist deutlich breiter, wir wollen nicht zuletzt gegen das gesellschaftliche Stigma vorgehen, mit dem die Krankheit bis heute behaftet ist.« Und unter der gerade jene zu leiden hätten, die offiziell als geheilt gelten, jedoch Folgeerscheinungen zeigen. »Wir haben 101 Selbsthilfegruppen in den vier Distrikten, die sind unsere wichtigste Säule«, so der erfahrene Mediziner. Etwa 2.500 Mitglieder zählen sie insgesamt – darunter 2.300 ehemalige Leprakranke. Die restlichen haben es mit anderen Leiden wie zum Beispiel Elefantiasis zu tun. Jede Gruppe hat einen Leiter. Diese Menschen erhalten auf dem Klinikareal gemeinsame Schulungen. Beispielsweise lernen sie, wie man die Symptome einer möglichen Erkrankung möglichst frühzeitig erkennt.

Chefarzt Dr. Graeme Clugston mit dem 30jährigen Patienten Manoj, März 2018 Foto: Thomas Berger

Noch immer kommt Lepra, in Europa kaum mehr im Bewusstsein, in 121 Ländern der Erde vor. »Und hier, zwischen Nordindien, dem südlichen Nepal und Bangladesch, befindet sich der Hotspot mit zwei Dritteln aller Fälle«, erläutert Dr. Graeme Clugston. Warum das so ist, können nicht einmal die Fachleute abschließend erklären. Nur soviel steht fest: Eine Fülle ungünstiger Faktoren kommt in diesem Gebiet zusammen. Dazu zählen die klimatischen Verhältnisse, besonders massive Überbevölkerung, aber auch Armut und eine allgemein geringe Immunabwehr bei vielen Bewohnern. Exzellenter Nährboden für die Verbreitung von Krankheiten, von denen Lepra nur eine, aber eben eine mit immer noch besonderer Wirkung nach außen ist, erklärt der Ärztliche Direktor von Lalgadh. Dass schon etliche Kinder im Alter von nur fünf, sechs Jahren mit ersten Symptomen in die Klinik kommen und dort dann positiv auf den Erreger getestet werden, sei ein klares und alarmierendes Zeichen dafür, dass es noch ein langer Kampf ist, den Ärzte und Helfer hier ausfechten müssen. Denn auch nach den Erkenntnissen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist gerade die Infektionsrate unter sehr jungen Patienten ein Gradmesser für die weitere Ausbreitung. »Da bleibt für uns noch über Jahre reichlich zu tun«, ist sich der Mediziner sicher.

Aufklärung wichtig

Je früher die Diagnose steht, desto besser lässt sich helfen. Die anfänglichen Hautausschläge sind mit Tabletten binnen eines Jahres heilbar. »Doch wenn man nicht rechtzeitig behandelt, kommt es zu Nervenschäden, und die sind langfristig das Schlimmste.« Betroffen sind Augen, Hände und Füße. Nicht die Krankheit an sich sorgt für den Verlust von Fingern und Zehen. Es ist das Trauma bei Verletzungen, die man sich schnell zuzieht, wenn das Gefühl in den Gliedmaßen nicht mehr vorhanden ist. Zuvor verkrümmen Finger und Zehen, was sich im Einzelfall sogar noch mit chirurgischen Eingriffen beheben lässt. Im Falle der Augen, die schließlich nicht mehr geschlossen werden können, endet diese Entwicklung über kürzere oder längere Zeit mit der Erblindung. Die oft klauenartigen Hände und verkrüppelten Füße sind es, die andere Menschen so abschrecken, das Stigma der Krankheit auslösen. »Wir haben da schon einiges mit Aufklärungsarbeit erreicht«, merkt der Chefarzt an. Wohl wissend, dass es immer noch genug Diskriminierung im Alltag gibt, die sich aus Aberglaube, Unwissen und schlicht einem Gefühl der Abgestoßenheit speist.

Von den bis zu 120 Betten, die es in Laldagh gibt (wegen neuer staatlicher Vorschriften zu Mindestabständen sind es tatsächlich nur noch um die 90) sind an diesem Tag Mitte März gerade 58 belegt. Bald werden es noch ein paar mehr sein, wenn die gerade fertiggestellte Kinderstation richtig in Betrieb geht. Momentan sind dort zwei Jungs die einzigen Patienten. Beide bekommen nach dem Eintreten und einem ersten Hallo einen Bonbon aus dem Vorrat in der Kitteltasche des Arztes. Der Pantient Santosh behauptet zwar, schon 20 zu sein. »Wir denken aber, dass er eher 17 oder 18 ist«, sagt Dr. Graeme Clugston mit Blick auf den hageren Jungen, dessen linker Fuß amputiert wurde. Auch den rechten werden die Ärzte wohl abnehmen müssen. Immerhin: Inzwischen gebe es sehr gute Prothesen. Zwei darauf spezialisierte Firmen sitzen in Kathmandu und in Pokhara, wobei der Lalgadh-Chefarzt eher auf letztere schwört, die mit einem Schweizer Hersteller zusammenarbeitet.

Punwosh, der zweite Junge hier, wird vom Krankenhauspersonal auf 16 geschätzt. Er ist hier wegen allergischer Reaktionen, die sogar tödlich enden können, wenn keine Behandlung erfolgt. Sein Gesicht und der ganze Körper wirken etwas aufgedunsen, das ist eines der sichtbaren Anzeichen. Punwosh muss seit fünf, sechs Jahren immer wieder ins Krankenhaus. Die Betreuung von Santosh zieht sich bereits seit einem Jahrzehnt hin. Früher mussten sie bei stationären Aufenthalten notfalls mit ins Zimmer zu den Männern. Nun gibt es die neue Kinderstation, weitaus freundlicher als die übrigen Krankenräume, mit einem Regenbogen und anderen Motiven an der Wand. Im Raum nebenan, erfahre ich, soll noch ein Spielezimmer eingerichtet werden. Auch einen Schulraum gibt es. Die Bildung soll nicht leiden, auch wenn die jungen Patienten längere Zeit in der Klinik zubringen müssen.

Das Projekt zur Bekämpfung mit dem Hauptaugenmerk auf Lepra befindet sich von Anbeginn an in der Trägerschaft des Vereins Nepal Leprosy Trust (NLT). Ins Leben gerufen wurde dieser von einer in Nepal lebenden britischen Krankenschwester. Die Behandlung der Lepra-Patienten ist für diese komplett kostenfrei. Von anderen, die hier medizinische Hilfe suchen, wird ein kleiner Beitrag erhoben. Der ambulante Bereich, erklärt der Chefarzt, sei dadurch gerade so kostendeckend.

Staatliche Unterstützung, berichtet später Suman Tamang, der hier in der Verwaltung tätig ist, gebe es nur in sehr begrenztem Umfang. Deshalb sei man gerade für den Ausbau der Kapazitäten immer wieder auf Spenden und Drittmittel angewiesen. Ohne die wären die Kinderstation, das ebenfalls brandneue, derzeit aber nicht besetzte Zimmer für Schwangere und manches mehr nicht vorstellbar gewesen. Das, was die eigenständigen NLT-Verbände in Großbritannien und Irland an Spenden zusammentragen, dient vor allem dazu, den allgemeinen Betrieb mit Sachausgaben und Personalkosten für insgesamt 120 Mitarbeiter (einschließlich Fahrer und sonstigem Hilfspersonal sowie Seminarleiter für die Selbsthilfegruppenbetreuung) abzusichern.

Santosh und Punwosh sind die ersten Patienten auf der neuen Kinderstation, März 2018 Foto: Thomas Berger

Mangel an Ärzten

Lalgadh beeindruckt den Besucher in mancher Beziehung. Sogar eine Schusterwerkstatt gibt es: Teilweise mit modernsten Gerätschaften wird hier Spezialschuhwerk selbst für jene Füße gefertigt, an dem es keinen einzigen Zeh mehr gibt. Von der einfachen Sandale bis hin zum Stiefel ist alles möglich. In einem Regal liegen die Gipsmodelle für die neuesten Arbeitsaufträge.

Rege Geschäftigkeit herrscht im Labor, wo unter den Mikroskopen Proben auf den Lepraerreger untersucht werden. Von hier gelangt die Diagnose, die Klarheit bedeutet und wenn nötig eine entsprechende Behandlung in Gang setzt, über den behandelnden Arzt zu den Patienten. Sorgen machen ihm seine wenigen Kollegen, meint Dr. Graeme Clugston. Denn von denen gibt es in der Klinik nicht genug. Heute stehen gerade einmal zwei zur Verfügung. Während der eine auf den Stationen seine Runde macht, ist seine junge Kollegin ganz allein damit beschäftigt, etwa 500 ambulanten Patienten zu behandeln, die teilweise schon seit Stunden vor ihrer Tür warten. Es ist Sonntag, »traditionell unser betriebsamster Tag in der Woche«, wie der Chef anmerkt. Und er weist darauf hin, dass die Zahl demnächst auf bis zu 900 hochschnellen wird, wegen der bevorstehenden heißen Jahreszeit.

Trotz des Dauerstresses lächelt die junge Ärztin und wird nicht hektisch. Jedem Patienten möchte sie das Gefühl geben, hier in den besten Händen zu sein. Die Schwestern registrieren bei der Registrierung von Neuankömmlingen bereits diejenigen, die nicht unbedingt einen Arzt sehen müssen, sondern denen auch von ihnen selbst schon geholfen werden kann. Ein dritter Kollege hat seinen freien Tag, erfahre ich, und Nummer vier ist für ein ganzes Jahr zu einem Praktikum in den USA. Übergangsweise jemanden einzustellen, sei nicht so einfach. Bewerber gibt es wenige. Viele Ärzte bleiben lieber an einem Ort im Kathmandutal, statt in eine Einrichtung auf dem Lande zu gehen. Darunter leidet nicht nur die Klinik in Lalgadh.

Leichtes Gedränge herrscht vor der Apotheke. Seit kurzem gibt es hier statt nur einem zwei Ausgabefenster, wo die Rezepte entgegengenommen werden. Der ganze Gebäudeteil ist neu, verfügt auch über einen riesigen klimatisierten Lagerraum. Immer wieder hält der Chefarzt bei unserem Rundgang von einer Abteilung zur nächsten bei den Patienten inne, um sich kurz nach dem Befinden zu erkundigen. Einem kleinen Mädchen mit total verweintem Gesicht steckt er einen Bonbon zu. Auch Manoj in einem der Männerzimmer bekommt einen. Der Arzt und der 30jährige kennen sich schon lange. Dem äußeren Anschein nach würde man auch Manoj für einen Leprapatienten halten, so wie er in seinem Bett liegt. Ihm fehlen Gliedmaßen. Doch in seinem Fall war es eine seltene Nervenkrankheit, die er mit drei Jahren bekam.

Über die Zusammenarbeit mit der Uni Genf klärt mich später Suman Tamang auf. Gerade sind wieder zwei Medizinstudenten aus der Schweiz für drei Wochen zu einem Praktikum in den Süden Nepals gekommen. Die jungen Leute gewinnen hier für ihre Ausbildung wichtige Eindrücke. An der einen oder anderen Stelle können sie das Personal ein wenig entlasten. Zudem unterhält Lalgadh inzwischen eine Einrichtung für betreutes Wohnen, in der Patienten versorgt werden, die keinen Angehörigen haben, der sich um sie kümmern könnte. Kooperationen gibt es auch mit anderen Krankenhäusern in Nepal. Doch was Leprapatienten beträfe, gebe es selbst dort gewisse Vorbehalte, berichtet der Mann von der Klinikverwaltung: »Selbst Patienten, die längst nicht mehr ansteckend sind, kommen dort zumeist in ein Isolationszimmer. So fängt Diskriminierung an.«

Der Kampf gegen das Stigma bleibt mühsam, betont Suman, seit 25 Jahren in Lalgadh tätig. Noch immer käme es vereinzelt vor, dass erkrankte Kinder von ihrer Schule vor die Tür gesetzt würden. In Nordindien, woher etwa jeder vierte Patient stamme, sei das gesellschaftliche Klima für die Betroffenen noch schlimmer. Gleich doppelt stigmatisiert sind dort die Dalits, die im hinduistischen Kastensystem auf unterster Stufe stehen. Doch der Verein Nepal Leprosy Trust (NLT) gibt Hoffnung. Er hilft mit einem umfassenden Rehaprojekt, zu dem kleine Ausbildungskurse gehören, zum Beispiel für Schneiderei. Zudem werden Mikrokredite vergeben, etwa für die Anschaffung einer Ziege, deren Milch sich verkaufen lässt. Und nicht zuletzt wird hier Überzeugungsarbeit in den Familien geleistet. Damit die Angehörigen sich nicht etwa von den Erkrankten abwenden, sondern ihnen Fürsorge und Hilfe zukommen lassen.