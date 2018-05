Im Zentrum

Dominanzstreben im »postamerikanischen Zeitalter«: Kanzlerin Angela Merkel Foto: Stoyan Nenov/REUTERS

Die Welt ist böse, zum Glück aber ist Deutschland gut. Die Schrumpfform der Parole des deutschnationalen Dichters Emanuel Geibel von 1861, »Und es mag am deutschen Wesen / einmal noch die Welt genesen«, ist der Tenor eines Artikels, den fünf Autorinnen und Autoren unter dem Titel »In der Hamsterradhölle« am Donnerstag in der Zeit veröffentlicht haben. Aus dem Geibelschen »mag genesen« machte Kaiser Wilhelm II. später ein »soll«, das national begeisterte Bürgertum hatte das stets so verstanden und zog damit in alle Kriege von den 1860ern bis 1914. Zur Zeit wird aber nationale Aufwallung noch Rabauken überlassen, in den höheren Etagen der Gesellschaft gibt man sich respektabel. Im Untertitel des Zeit-Artikels heißt es demgemäß vorsichtig: »Mit den Entscheidungen von Donald Trump zu Israel und zum Iran steht fest: Das postamerikanische Zeitalter hat begonnen. Deutschland und Europa müssen ihre Interessen immer öfter gegen die USA durchsetzen. Aber geht das überhaupt?«

Die Verfasser haben ihre Antwort auf zwei Druckseiten aufgebläht, geben aber dennoch einen klaren »Tagesbefehl« aus: Deutschland kann. Ob Iran-Deal, Handelsstreit oder Russlandpolitik – immer gehe es »um die Souveränität der europäischen Außenpolitik«, also der deutschen, die »vorrangig drei Ziele« verfolge: »Die Interessen und der Wohlstand des größten Wirtschaftsraums der Welt abzusichern, gegen Konkurrenten wie China, aber nun auch gegen amerikanische Erpressung. Eine regelbasierte internationale Ordnung gegen das Recht des Stärkeren zu verteidigen. Und sich um die Menschen in Europas unmittelbarer Nachbarschaft zu kümmern, in der Levante und in Nordafrika (auch damit nicht noch mehr Menschen einen Grund haben, von dort hierherzukommen). Auf allen drei Gebieten – Geschäfte, Regeln, Hilfe – steht Europa derzeit gegen die US-Politik.«

Die Diagnose lautet: »Die Deutschen finden sich in einer Welt ohne amerikanische Führung wieder. Das sieht auch Angela Merkel so.« Siehe ihr Treffen mit Wladimir Putin am Freitag. Die Zeit-Autoren weiter: »Das postamerikanische Zeitalter hat begonnen. Und Deutschland steht im Zentrum dieses Weltbebens. Denn kein anderes Land ist energiepolitisch so verflochten mit Russland, handelspolitisch so auf China angewiesen, verteidigungspolitisch so abhängig von den USA und zugleich letzter Garant des Fortbestehens der EU.« Bei Geibel hieß das 1861, zehn Jahre vor Herstellung des preußisch-deutschen Reichs: »Macht Europas Herz gesunden, / Und das Heil ist euch gefunden.«

Manches ändert sich nicht, solange sich nicht die Eigentumsverhältnisse ändern. Die Zeit-Förderer des neusten deutschen Größenwahns sehen das auch so. In dem nun angebrochenen »neuen Zeitalter« geht es ihnen zufolge zwar auch um die Hinterlassenschaft des vergangenen Vierteljahrhunderts: »Es gibt durchaus noch den Streit des Westens mit dem Rest um die liberale Weltordnung. Vielleicht ist er sogar schärfer geworden durch das neue Selbstbewusstsein nichtwestlicher Mächte, die dezidiert antiliberale, autoritäre Vorstellungen von Ordnung pflegen – wie China oder Russland.« Aber er werde »immer stärker von den Konflikten im Westen selbst überlagert. Da stehen dann Nationalisten gegen Globalisierer, Protektionisten gegen Freihändler, Souveränisten gegen Multilateralisten.« Die permanenten, »regelbasierten« Kriege des Westens ohne UN-Mandate, mit Millionen Toten und zertrümmerten Staaten seit 1991, sind demnach Teil einer »liberalen Weltordnung«. Machtkampf und Konkurrenz zwischen Deutsch-EU, USA und China gibt es nicht. Da wirkt die penible Vermeidung von »Krise« schon lustig. Nein, bloß nicht so etwas wie »Platz an der Sonne« raunen, »Deutschland im Zentrum« klingt gewichtiger. Ist ja schließlich auch dasselbe gemeint.