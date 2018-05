Sturz mit Folgen

Aufprall auf Stein. Ausschnitt eines Flugblattes von 1618 Foto: Gemeinfrei/commons.wikimedia.org/wiki/File:Prager_Fenstersturz_Wahrhafftige_Zeitung_aus_Prag.JPG

Den Aufprall aus 17 Metern hatten die drei Gestürzten überlebt. Möglich, das lag daran, dass sie auf einem Misthaufen unterhalb jenes Fensters der Prager Burg landeten, aus dem man sie nach einem improvisierten Schauprozess defenestriert hatte, wie die protestantische Propaganda behauptete. Wenig wahrscheinlich, dass ihnen die Heilige Jungfrau Maria zu Hilfe kam, wie die katholischen Kontrahenten verbreiten ließen. Der Prager Fenstersturz vom 23. Mai 1618, der für die drei Statthalter des Königs von Böhmen glimpflich ausgegangen war, brachte weiten Landstrichen des damaligen Römisch-Deutschen Reichs für die folgenden dreißig Jahre Tod und Verderben in einem bis dahin nicht gekannten Ausmaße, insofern er als Auslöser des großen europäischen Krieges gelten darf.

Zwei Lager

In Böhmen standen sich zu jener Zeit zwei verfeindete Gruppierungen gegenüber: die ständische Opposition auf der einen Seite, der die überwiegende Mehrheit des zumeist protestantischen hohen und niederen Adels sowie das Bürgertum angehörte, das spanisch-habsburgisch-katholische Lager auf der anderen. Den Habsburgern mit ihren Universalmonarchieplänen waren die Selbständigkeitsbestrebungen der böhmischen Stände seit längerem ein stetes Ärgernis. Doch der Repräsentant der Dynastie, der seit 1583 auf dem Prager Hradschin als Kaiser des Reiches und König von Böhmen residierte, ließ sich lieber von Tycho de Brahe und Johannes Kepler über astronomische Forschungen berichten, als Politik im Sinne Wiens, Madrids und Roms zu betreiben. Der »gemütsblöde« Rudolf II. sollte durch einen geeigneteren Kandidaten des militanten katholischen Lagers ersetzt werden.

Die Widersprüche im Hause Habsburg boten den Ständen Gelegenheit, die landesherrliche Gewalt zu schwächen und dem Kaiser Zugeständnisse abzutrotzen. Am 9. Juli 1609 unterzeichnete Rudolf den sogenannten Majestätsbrief, der allen Landesbewohnern die freie Religionsausübung, die Etablierung einer protestantischen Kirchenorganisation sowie den evangelischen Kirchenbau, nicht nur auf den Besitzungen des Adels, sondern auch im Gebiet der königlichen Kammergüter, einräumte. Als 1611 das Passauer Kriegsvolk, eine etwa 10.000 Mann starke Söldnertruppe, die Erzherzog Leopold für den Kaiser angeworben hatte, in Budweis gewütet hatte und in Prag einfiel, fürchteten die protestantischen Stände einen bewaffneten Restaurationsversuch gegen ihre eben erst garantierten Vorrechte. Die plebejischen Schichten Prags wehrten sich gegen die Gewalttaten der Soldateska und stürmten mehrere Klöster, die Stände schlugen sich, darob erschrocken, auf die Seite von Matthias, dem rivalisierenden Bruder des Kaisers, damit er die Ordnung wiederherstelle, und trugen ihm die böhmische Krone an. Rudolf war fortan, bis zu seinem Tod ein Jahr später auf dem Hradschin geduldet, eine Majestät ohne Land.

Aber weder der kranke Kaiser Matthias, der 1617 die Königskrone unter hausinternem Druck wieder abgeben musste, noch sein eifernder Nachfolger Ferdinand dachten daran, den Ständen ihre errungene Macht zu belassen, sondern versuchten vielmehr, die Gegenreformation voranzutreiben. Als das katholische Lager 1617 in Braunau eine evangelische Kirche schloss und in Klostergrab ein reformiertes Gotteshaus abreißen ließ, eröffnete die ständische Opposition den offenen Kampf gegen die katholische Reaktion und verfasste ein an Matthias gerichtetes Protestschreiben. Der Kaiser verbot daraufhin in seiner Antwort – entgegen den Bestimmungen des »Majestätsbriefes« – die Einberufung von Ständeversammlungen. Die protestantischen Stände widersetzten sich und kamen am 21. Mai 1618 im Prager Karolinum zusammen. Nachdem ein einberufenes Ständegericht die beiden königlichen Räte Slavata und Martinic für das kaiserliche Schreiben verantwortlich gemacht und zum Tode verurteilt hatte, zog eine Deputation, der sich die Prager Bevölkerung anschloss, zum Hradschin. Sie drang in die Räume der Statthalter ein und warf die beiden als Hauptschuldige Verurteilten zusammen mit dem Geheimschreiber Fabricius aus dem Fenster in den Burggraben.

Anders als die niederländischen Generalstaaten, die sich zur gleichen Zeit spanischer Zudringlichkeiten zu erwehren hatten und eine progressive frühbürgerliche Ordnung repräsentierten, handelten die böhmischen Stände nahezu exklusiv feudal und gaben dem Städtebürgertum nur geringe Möglichkeit, die feudalen Beschränkungen zu durchbrechen. Unter dem Firnis der religiösen Auseinandersetzungen ging es vor allem um die Frage, wer in den Kronländern als souveräner und selbständiger Grundherr auftreten durfte, was das Problem des Kirchenbaus einschloss.

In Prag übernahm nach der Rebellion Ende Mai 1618 eine dreißigköpfige Direktorenregierung die Macht, in der Mehrheit Angehörige des Adels. Ein Jahr später, im Juli 1619, trat ein Konföderationslandtag zusammen, an dem außer den böhmischen auch die mährischen, schlesischen und Lausitzer Stände teilnahmen. Dieser Generallandtag beschloss eine Verfassung und beschnitt die Macht des Landesherren beträchtlich. Kaiserlicher und kirchlicher Besitz wurde konfisziert, die Jesuiten sollten auf ewig verbannt sein. Anstelle des am 19. August abgesetzten Ferdinand wählten die Stände das Haupt der protestantischen Union im Reiche, Kurfürst Friedrich V. von der Pfalz, zum König von Böhmen.

Mit der Wahl des Pfälzers erhofften sich die böhmischen Adligen Unterstützung von dessen Schwiegervater, Jakob I. von England. Die blieb indessen aus. Und auch das holländische Handelskapital gewährte nur geringe Geldmittel zur Förderung der protestantischen Sache. Während selbst die Union ihrem Anführer jegliche wirksame Hilfe versagte, strömte der Abschaum aus aller Herren Länder unter die kaiserlichen Fahnen zu einer zuchtlosen Soldateska zusammen, die vom bayerischen Erzherzog Maximilian befehligt wurde.

Das Ende

Die Entscheidung im böhmischen Ständeaufstand fiel am 8. November 1620 am Weißen Berge vor den Toren Prags in einer nicht einmal zweistündigen Schlacht. Das von den Adligen angeworbene Söldnerheer unter dem Condottiere Ernst von Mansfeld griff nicht in das Geschehen ein, Maximilian hatte leichtes Spiel. Friedrich, von den Katholischen als »Winterkönig« verspottet, saß während der Schlacht an seiner Tafel und floh nach der Niederlage ins Exil nach Den Haag. Bis zu seinem Tod 1632 blieb auch er eine Majestät ohne Land.

Die böhmische Rebellion besaß gesamteuropäische Bedeutung. Während der folgenden 30 Jahre verheerten Söldnerarmeen die Territorien des Reiches in einer Auseinandersetzung, in der im wesentlichen die historisch überlebte spanische Monarchie, die fortschrittlicheren absolutistischen Staaten England und Frankreich und nicht zuletzt die frühbürgerlichen Vereinigten Niederlande um die Ordnung des Kontinents rangen.