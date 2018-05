Profitable Software

Zu jW vom 5./6. Mai: »Traumwelt der Kapitalisten«

Von vielen verleugnet, aber hinter den Kulissen wirksam: das Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate. Vladimiro Giacché beschreibt dieses Gesetz (…) sehr gut. Allerdings möchte ich noch eine wichtige Erscheinung hinzufügen (…): In der Softwareindustrie ist der Anteil des variablen Kapitals im Verhältnis zum konstanten Kapital sehr groß (…). Dadurch ergibt sich eine Mehrwert- und Profitrate, die unvergleichlich größer ist als bei den traditionellen Industrien. Inzwischen haben Softwarekonzerne (…) einen höheren Börsenwert als traditionelle »Hardware«- Konzerne (…), obwohl etwa der Maschinenpark der Softwarekonzerne daran nur einen verschwindenden Anteil aufweist. Da inzwischen in vielen industriellen Produkten mit steigender Tendenz Software zu finden ist, verbessert das auch in gewissem Maße die Profitrate der traditionellen Industrien. (…)

Bernd Kelly, per E-Mail

Keine Sackgasse

Zu jW vom 12./13. Mai: »Weder Krieg noch Frieden«

(…) Es ist natürlich richtig, dass sich der Konflikt im Donbass zu einer Art Stellungskrieg entwickelt hat. (…) Was leider fehlt, sind Informationen über die innere Entwicklung (…). In der Donezker Volksrepublik hat es (…) erhebliche Erfolge beim Wiederaufbau der Industrie (vor allem nach der Übernahme der ukrainischen Großbetriebe im März 2017), der Landwirtschaft und der sozialen Infrastruktur gegeben, weswegen die Abhängigkeit von humanitärer Hilfe aus der Russischen Föderation erheblich zurückgegangen ist und bei Grundnahrungsmitteln nicht mehr notwendig ist. (…) Auch in der Lugansker Volksrepublik (…) beginnt endlich ein wirtschaftlicher Wiederaufbau. Die Führungen der Republiken sind nicht sozialistisch, das waren sie von Anfang an mehrheitlich nicht, aber sie sind antioligarchisch (…). Die Bezeichnung als »großrussisch« geht an der Realität vorbei. Die Republiken werden von linken Kräften im Inneren, aber auch in Russland unterstützt. Von einer sich als marxistisch verstehenden Zeitung erwarte ich Berichte über den antifaschistischen Kampf der Menschen im Donbass (…) und keine Reduzierung auf die geopolitische Auseinandersetzung (…). Ein Verständnis der Entwicklung in den Volksrepubliken ist anders nicht möglich, und es kommt zu Aussagen wie »tiefe Sackgasse«, die mit der Realität wenig zu tun haben und Solidarität verhindern.

Renate Koppe, Bonn

Für den Frieden

Zu jW vom 14. Mai: »Friedensfahrt lebt«

Täve Schur weilte zwischen seinen Aufenthalten in Terezin bei Prag und in der zweitgrößten tschechischen Stadt Brno innerhalb einer Woche auch noch für einen Tag in Dermbach (Wartburgkreis). Auf Einladung der Kameradschaft »Florian Gey­er« war er in der ersten Maidekade in die Thüringer Rhön gekommen, um zum 70. Jubiläum der Internationalen Friedensfahrt dieses riesige Radsportereignis aus seiner Zeit zu würdigen. Hunderte begrüßten Täve außerordentlich herzlich, als er auf dem Rennrad in die Rhönlandscheune der Agrargenossenschaft kam und eine Ehrenrunde drehte. Danach hatte der Friedensfahrtsieger und Weltmeister von damals sehr aufmerksame Zuhörer, als er zahlreiche Episoden aus der völkerverbindenden Geschichte dieses großen Etappenrennens schilderte. Und Täve bekannte sich gegenüber allen Teilnehmern des Treffens zu ihrem gemeinsamen Beitrag in den vergangenen Jahrzehnten, den sie alle für den Frieden geleistet haben. Der Wunsch nach Frieden, damals wie heute, durchzog Täves Rede und wurde von den ehemaligen Grenzern der DDR und ihren vielen Gästen mit viel Applaus bedacht. Henno Leder, einer der frühen Bezirksmeister im Straßenradsport des Bezirkes Suhl, war mit seinem Rennrad über 40 Kilometer gefahren, um mit den vielen anderen Täve Schur zu begrüßen und zu erleben. Und alle vereinte der Gedanke: Die Friedensfahrt bleibt unvergessen, für den Frieden werden wir weiter eintreten!

Rainer Döhrer, Barchfeld/Werra

Exzessive Gewalt

Zu jW vom 15. Mai: »Palästina unter Feuer«

Verbreitete internationale Schönfärberei und Verlogenheit zu »70 Jahren Israel«, selbstgerechte Zeremonien zur provokativen Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem – und zugleich Pfützen vom Blut palästinensischer Zivilisten im Gazastreifen – so werden die Tage Anfang Mai 2018 in die Geschichte eingehen. Als Tage exzessiver Gewalt gegen wehrlose palästinensische Zivilisten bei ihrem symbolischen »Marsch der Rückkehr«, dafür, in ihr Land zurückkehren zu können, aus dem sie in den »70 Jahren Israel« Schritt für Schritt brutal vertrieben wurden und werden. Insgesamt sind (…) seit Beginn der Proteste Ende März im Gazastreifen laut palästinensischem Gesundheitsministerium 104 palästinensische Zivilisten vom israelischen Militär getötet und 12.000 weitere verletzt worden. Alle waren unbewaffnet oder höchstens mit Steinschleudern »bewaffnet«. Hunderte Verletzte hatten Schussverletzungen, nach Aussagen der vor Ort tätigen Chirurgen von Ärzte ohne Grenzen gab es mehr als »dreimal so viele Patienten« wie im Jahr 2014, als Israel seine großangelegte Militäroffensive »Protective Edge« im hermetisch abgeriegelten Gazastreifen gestartet hatte (…). Dieses unmenschliche, landräuberische israelische Regime verdient auch zum 70. Geburtstag nur eines: internationale Verachtung und organisierten Boykott (…).

Rolf Jüngermann, Gelsenkirchen

Billige Tricks

Zu jW vom 15. Mai: »Ministerin von der Leyen verkündet 1,5-Prozent-Ziel«

Die Prozentangabe klingt so schön klein und niedlich. jW sollte auf derartige billige Tricks nicht reinfallen! Wenn ich richtig gerechnet habe: Die deutschen Steuerzahler bringen täglich 100 Millionen Euro für die Rüstung auf – täglich! Bei einer Steigerung von 1,2 auf 1,5 Prozent zahlen sie dann 125 Millionen Euro, natürlich täglich.

Dr. Werner Schreiber, Finsterwalde