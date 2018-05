Cotesa geht an Firma aus China

Mittweida. Der sächsische Flugzeugbauzulieferer Cotesa ist von einem chinesischen Konzern übernommen worden. Nach monatelangem Ringen und einer Prüfung durch das Bundeswirtschaftsministerium sei der Kauf durch »AT&M« (Advanced Technology and Materials) endgültig besiegelt worden, sagte der Sprecher der Geschäftsführung, Jörg Hüsken, am Freitag in Mittweida. Cotesa beliefert bislang Airbus und Boeing mit Kohlefaserbauteilen. (dpa/jW)