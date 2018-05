Treten und kapitulieren

Der Vorsitzende der Fünf-Sterne-Bewegung Luigi Di Maio (Rom, 13. März) Foto: REUTERS/Tony Gentil/File Photo

Wir wollen wieder zur EU vor Maastricht zurück, schrieben die »Lega« und die »Fünf Sterne« im vagen Programm zur gemeinsamen Regierung. Das klingt eigentlich vorzüglich. Schließlich war es im Vertrag von Maastricht anno 1992, dass in der EU die extrem harte neoliberale Politik festgeschrieben, der Euro beschlossen und der Kapitalismus als Wirtschaftssystem festgeschrieben worden sind. Die rechte (und früher als »Lega Nord« separatistische) Lega und die (in Abwesenheit einer linken Partei im Parlament) relativ linke »Fünf-Sterne«-Truppe verleihen der Unzufriedenheit der Bürger (einschließlich der Groß- und Kleinkapitalisten) mit der EU Ausdruck. Im vorläufigen Regierungsprogramm soll das auf Wunsch der EU heraufgesetzte Renteneintrittsalter wieder reduziert, sollen die Steuern verringert, soll ein bedingungsloses Mindesteinkommen für alle von 780 Euro im Monat und soll vor allem der von der EU ausgeübte Zwang, die Schuldenreduzierung zum wichtigsten Staatsziel zu erklären, aufgegeben werden.

Als skandalösen Höhepunkt im Programm der beiden wohl wirklich populistischen Parteien bewerteten deutsche Zeitungsschreiber die Forderung, die Europäische Zentralbank möge 250 Milliarden Euro der von ihr gehaltenen italienische Staatsanleihen einstampfen, also einen Schuldenverzicht leisten. Diese Forderung war denn auch die erste, die von den beiden Parteien aus ihrem Regierungsprogramm fallen gelassen wurde. Auch der Passus, über den Austritt aus dem Euro zu verhandeln, wurde gestrichen. Dabei ist die Regierung noch nicht gebildet. Den gemeinsamen Premierminister haben die beiden Parteien noch nicht gefunden. All das deutet nicht darauf hin, dass der Widerstand gegen die EU und die Diktate aus Berlin von großer Wirksamkeit sein wird. Italien ist weitaus größer als Griechenland. Mit dem Rausschmiss aus dem Euro zu drohen, wie Wolfgang Schäuble das 2011/12 praktizierte, bietet sich für die EU-Finanzminister nicht an. Aber verglichen mit diesem vagen Widerstand in Rom war die Programmatik der Syriza gegen die Troika geradezu konsistent. Wenn die Zinsen italienischer Schuldner, wie in den letzten Tagen andeutungsweise geschehen, kräftiger nach oben jagen, werden die italienischen Kapitalisten ihre freche populistische Regierung schnell dazu bewegen, zu Kreuze zu kriechen.

Mit dem (gegen die Südländer) Nach-unten-Treten waren die EU-Administration und ihr mächtigster Teilstaat Deutschland bisher erfolgreich. Jetzt aber gilt es, sich nach oben zu wehren. Verbal wurde beim EU-Gipfel in Sofia zu Anfang der Woche kräftig auf die USA geschimpft. Die Kommission erhielt den Auftrag, ein Abwehrgesetz gegen die Iran-Sanktionen in moderne Form zu bringen. Es soll die Unternehmen entschädigen, wenn sie von den USA »bestraft« werden, weil sie Geschäfte mit dem Iran machen. Gegen solche »Strafen« vorzugehen, wurde erst gar nicht erwogen. Eine umfassende Entschädigung für EU-Firmen sei allerdings »illusorisch«, kommentierte Angela Merkel das von ihr mitbeschlossene Vorhaben. Einmal mehr erweist sie sich als zuverlässige Transatlantikerin, die weiß, wann sie kapitulieren muss, und zugleich als Realistin.