Erstmals Rechte in Hallenser Studierendenrat

Bei den Wahlen zum Studierendenrat der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg konnte mit der Jurastudentin Hannah-Tabea Rößler erstmals eine Kandidatin einer rechten Liste (»Campus Alternative«) einen Platz erringen. Dazu erklärte »Halle gegen rechts – Bündnis für Zivilcourage« am Freitag:

Neben Hannah-Tabea Rößler waren für die rechte Liste auch Christopher Lehmann und Christian Kluck angetreten. Bilder von »Kontrakultur Halle«, dem lokalen Ableger der rechtsextremen »Identitären Bewegung«, zeigen Rößler als Aktivistin bei einer Aktion der Gruppierung in Dessau, sowie in deren rechtsextremem Hausprojekt in Halle. Lehmann war laut Medienberichten vor seinem Studium in Halle Mitglied der rechten Burschenschaft »Saxo-Silesia« in Freiburg i. Br. (…) Als »Campus Alternative« treten AfD-nahe Hochschulgruppen an. Erneut zeigt sich damit, wie eng »Identitäre Bewegung« und AfD in Sachsen-Anhalt verbunden sind.

»Dass mit Hannah-Tabea Rößler nun eine Person in die Vertretung der Studierenden gewählt wurde, die sich gleichzeitig als Aktivistin für eine rechtsextreme Gruppierung inszeniert, deren Mitglieder Studierende, Journalisten und Polizeibeamte bedrohen und angreifen, ist bitter«, so Georg Schütze, Sprecher von Halle gegen rechts. Das Bündnis ruft die demokratischen Vertreterinnen und Vertreter im Studierendenrat dazu auf, sich verstärkt gegen Rechtsextremismus einzusetzen. »Es kann und darf dort keinerlei Zusammenarbeit mit einer Vertreterin der extremen Rechten geben«, fordert Schütze.

Ein breites Bündnis von rund 200 Gruppen und Initiativen mobilisiert für eine bundesweite Parade gegen Rassismus und Abschiebungen, die am 29. September in Hamburg stattfinden soll. In einer am Freitag verbreiteten Pressemitteilung heißt es dazu:

Auch im Jahr 2018 sterben Menschen im Mittelmeer, leben unter unmenschlichen Bedingungen in Camps und sind zunehmend mit rassistischer Gewalt konfrontiert. Dagegen und für eine Politik der Solidarität steht das Netzwerk »We’ll Come United«. Im heute veröffentlichten Aufruf zu einer bundesweiten Parade am 29. September 2018 in Hamburg positioniert sich das Netzwerk unter dem Motto »United against racism« gegen den rassistischen Irrsinn auf den Straßen und in den Parlamenten, gegen eine sich einmauernde Gesellschaft und gegen die Politik der Ausgrenzung. (…) »Das Problem in ganz Europa heißt nicht Migration, das Problem heißt Rassismus«, so Newroz Duman, Sprecherin des Netzwerks. »Allein in den letzten Wochen zieht sich ein roter Faden des Rassismus durch die Öffentlichkeit, der von der AfD über Christian Lindner, vom medialen Spektakel zu Ellwangen bis zur Neuregelung des Familiennachzugs reicht. Wir werden uns an diesem rechten Diskurs nicht beteiligen. Wir lassen uns nicht in ›gute‹ und ›schlechte‹ Migranten spalten. Wir stehen auf der Seite all jener, die der täglichen Hetze, dem Grenzregime und der Entrechtung ausgesetzt sind und sich dagegen wehren. Je mehr Abschiebungen verhindert werden, desto besser.«