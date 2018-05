Die Arroganz der Dienste

Können diese Augen lügen? Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen Foto: Kay Nietfeld/dpa

Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) hätte es oft gar nicht nötig, zu lügen. Wie man das vermeidet, ohne unangenehme Wahrheiten zugeben zu müssen, hat sein ehemaliger Vizepräsident Klaus-Dieter Fritsche vorgemacht. »Es dürfen keine Staatsgeheimnisse bekanntwerden, die ein Regierungshandeln unterminieren«, sagte Fritsche 2012 im ersten Untersuchungsausschuss zur Mord- und Anschlagsserie des »Nationalsozialistischen Untergrunds« (NSU). Natürlich gefiel das den Abgeordneten nicht – stand doch ein Verdacht im Raum, der bis heute nicht ausgeräumt ist: dass nämlich der Verfassungsschutz viel mehr wusste, als er bis heute einräumt – und dass er zumindest einen Teil der Morde hätte verhindern können. Der damalige Eklat in dem Ausschuss, der unter anderem die Rolle von V-Leuten im Umfeld der rechten Terrorgruppe aufklären sollte, hat Fritsches Karriere nicht nachhaltig geschadet. 2014 wurde er beamteter Staatssekretär im Bundeskanzleramt und Beauftragter für die Nachrichtendienste des Bundes. Diese Woche ging der »Dirigent der deutschen Dienste« (Tagesspiegel) mit 65 Jahren in den Ruhestand. Im Untersuchungsausschuss zum Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz im Dezember 2016 wird Fritsche aber wohl doch noch aussagen müssen. Denn mit dem BfV hatte auch ein Nachrichtendienst des Bundes einen V-Mann im Umfeld des mutmaßlichen Haupttäters Anis Amri. Das hatte Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen zunächst geleugnet. In der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion hieß es im Januar 2017, nur wenige Wochen nach dem Anschlag: »Im Umfeld des Amri wurden keine V-Leute des BfV eingesetzt.« Nach Informationen der Tageszeitung Die Welt hatte der Inlandsgeheimdienst mindestens eine Quelle in der von Amri besuchten Moschee »Fussilet 33« in Berlin-Moabit.

Wenn diese V-Person eine ähnliche Rolle spielte wie nach Zeugenaussagen ein V-Mann des nordrhein-westfälischen Landeskriminalamts (LKA), der die Islamisten um Amri zu Terroranschlägen angestachelt haben soll, dann hatte das BfV mehr als die üblichen Quellenschutzgründe, um ihre Existenz zu leugnen. Aber die volle Wahrheit wird wohl in absehbarer Zeit nicht ans Licht kommen. Auch im Fall des NSU hat sich diese Hoffnung der Opferangehörigen bis heute nicht erfüllt, obwohl es hier wenigstens zu einem Gerichtsverfahren gegen eine Mittäterin und vier Unterstützer kam.

Als Zeugen vor Gericht und in Untersuchungsausschüssen können Behördenmitarbeiter erfahrungsgemäß nicht gezwungen werden, die Wahrheit zu sagen. Aber sie können gezwungen werden, offensichtlicher zu lügen – oder mit der Arroganz eines Klaus-Dieter Fritsche offenzulegen, was sie von demokratisch gewählten Gremien halten.

Eines Tages sind vielleicht doch größere Menschenmassen bereit, sich darüber zu empören und vor der BfV-Zentrale zu kampieren, bis ihnen die Wahrheit gesagt wird.