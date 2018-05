Nazi-»Scherze« in AfD-Gruppe

Dresden. In einer Chatgruppe haben mindestens neun AfD-Mitglieder aus dem sächsischen Kreisverband im Vogtland mit menschenverachtenden Postings gehetzt. Unter anderem sei eine SS-Mütze mit der Aufschrift »Liebe Flüchtlinge, an diesen Mützen erkennen Sie ihren Sachbearbeiter« geteilt worden. Darüber hatten zunächst NDR, WDR und Süddeutsche berichtet. Am Freitag bezeichnete der Sprecher des AfD-Landesverbandes Sachsen, Andreas Harlaß, die Chatinhalte als »haarsträubend«. Er kündigte an, die Partei werde darauf reagieren. (dpa/jW)