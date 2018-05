G-20-Gipfel: Polizei im Visier

»Welcome to Hell«-Demonstration in Hamburg: Die Aufarbeitung dauert an Foto: Boris Roessler/dpa

Die Polizei hat offenbar beim G-20-Gipfel in Hamburg 2017 Provokateure eingesetzt. Bei der Sitzung des G-20-Sonderausschusses der Bürgerschaft am späten Donnerstag im Hamburger Rathaus erklärte Christiane Schneider von der Linksfraktion, mehrere Beamte hätten als verdeckte Tatbeobachter an der »Welcome to Hell«-Demo am 6. Juli teilgenommen, zeitweise vermummt. Dies habe einer der Beamten in einem Gerichtsverfahren ausgesagt, so Schneider.

Nach Angaben der sächsischen Landtagsabgeordneten Juliane Nagel von der Linkspartei handelte es sich um mindestens vier sächsische Polizeibeamte. Nagel postete am Donnerstag abend auf dem Kurznachrichtendienst Twitter eine Kleine Anfrage an die Landesregierung. Sie will wissen, ob die Polizisten die Eskalation angeheizt haben. Die »Welcome to Hell«-Demo sei wegen der Vermummung von Teilnehmern aufgelöst worden – die Tatbeobachter, so die Abgeordnete, könnten sich als Anstifter strafbar gemacht haben.

Innensenator Andy Grote (SPD) rückte vor dem Ausschuss die Ausschreitungen in Altona und an der Elbchaussee am Morgen des 7. Juli in die Nähe des Terrorismus. »Das ist eine kriminelle Kommandoaktion gewesen, die sich dem Muster annähert, das wir sonst als terroristische Begehungsweise beschreiben würden«, sagte er laut Spiegel Online vom Donnerstag. Der Leiter der Sonderkommission (Soko) »Schwarzer Block«, Jan Hieber, sprach von einer »paramilitärischen Anmutung« der Aktion, die »sehr lange vorbereitet« gewesen sei. Die Täter, insgesamt 220, hätten sich im Altonaer Donnerspark getroffen. Nur 19 Minuten sei die Gruppe durchs Viertel gezogen, habe Scheiben von Autos und Geschäften eingeschlagen und versucht Feuer zu legen, so Hieber. Dann habe sie sich zerstreut.

133 Ermittlungsverfahren seien wegen der Ausschreitungen eingeleitet worden, ein Sachschaden von rund 1,5 Millionen Euro sei entstanden. Die Folgen der Randale für Anwohner seien aber gewichtiger, so der Soko-Chef laut Abendblatt: »Ich spreche von traumatisierten Kindern und langfristiger Arbeitsunfähigkeit.« Wie viele Kinder die Politik der G-20-Staaten traumatisiert, war nicht Gegenstand der Ausschusssitzung.

Erfolge meldete die Polizei am Donnerstag bei der am Mittwoch gestarteten zweiten G-20-Öffentlichkeitsfahndung mit weiteren 101 Fotos. Acht Personen seien identifiziert worden, berichtete das Abendblatt.