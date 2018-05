Ernst-Bloch-Preis für Achille Mbembe

Ludwigshafen. Der mit 10.000 Euro dotierte Ernst-Bloch-Preis 2018 der Stadt Ludwigshafen geht an den Politikwissenschaftler Achille Mbembe aus Kamerun. Mit dem 1957 geborenen Hochschullehrer, der als Kritiker postkolonialer Verhältnisse und rassistischer Denkstrukturen international bekannt wurde, zeichne man einen der wichtigsten Denker des afrikanischen Kontinents aus, teilte die Stadt am Freitag mit. Der Historiker und politische Philosoph trete über Grenzen hinweg für eine humane Welt im Sinne Ernst Blochs ein. Mbembe, der im Januar 2018 an der XXIII. Internationalen Rosa-Luxemburg-Konferenz teilnahm und derzeit in Südafrika lehrt, soll am 15. November mit dem Preis geehrt werden. (dpa/jW)