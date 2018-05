Merkel von Putin in Sotschi empfangen

Sotschi. Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Freitag in der Schwarzmeerstadt Sotschi die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel empfangen. Themen des Treffens waren unter anderem der Krieg in Syrien, die Lage in der Ostukraine sowie das Erdgaspipelineprojekt »Nord Stream 2«. Putin forderte auf einer gemeinsamen Pressekonferenz Europa auf, beim Wiederaufbau Syriens mitzuhelfen, wenn die Flüchtlinge dorthin zurückkehren sollen. Beide Politiker bekannten sich zudem zum »Minsker Abkommen« für die Ukraine. Modalitäten für eine mögliche UN-Mission im Donbass sollen nun von den Außenministerien beider Länder ausgearbeitet werden. Merkel zeigte sich zufrieden über das Treffen. Die aktuellen Krisen könnten nur gelöst werden, wenn man intensiv miteinander spreche, erklärte sie. (dpa/Reuters/jW)