Berlin als Beute

Die Berkshire-Angestellten Mitchell W. Lewis (l.) und Carsten Heinrich (daneben). Grüße aus der US-Botschaft überbrachte John McCaslin (3. v. r.). Berlin, 17. Mai Foto: Dirk Laessig

Es gab Sekt und Häppchen. Das Immobilienunternehmen Rubina Real Estate hatte am Donnerstag abend auf die Dachterrasse eines Luxushotels in Berlin-Mitte geladen. »Internationale Wirtschaftselite feiert Topdeal mit US-Unternehmen«, resümierten die Veranstalter am Freitag. Die erste internationale Mitgliedschaft im Netzwerk von »Berkshire Hathaway Homeservices«, das zum Firmenimperium von US-Multimilliardär Warren Buffett gehört, gab es zu feiern. »Diese Einladung richtet sich an einen exklusiven Kreis ausgewählter Medienvertreter«, hieß es in der Einladung; jW mischte sich unter die vermeintlich Reichen und Schönen.

Mit seiner Äußerung »Wenn in Amerika ein Klassenkampf tobt, ist meine Klasse dabei, ihn zu gewinnen«, hatte der heute 87jährige ­Buffett 2004 für großes Aufsehen gesorgt. Rubina ist das erste Franchiseunternehmen seines Immobilienkonzerns außerhalb der USA. Nach dem Prinzip von Fastfoodketten spinnen die Makler ihr Netzwerk, um Wohnungen im Einkommensbereich »der oberen Mittelschicht« zu verkaufen, wie Berk­shire-Managing-Director Mitchell W. Lewis gegenüber jW erklärte. Das Unternehmen ist auf reiche Kunden aus China, dem arabischen Raum und Russland spezialisiert.

Weil Investoren mit Immobilien spekulieren, explodieren in deutschen Großstädten die Mieten. Um 30 Prozent sind die Preise für Neuvermietungen von Bestandswohnungen seit 2012 in der Hauptstadt gestiegen. »Mancherorts liegen die Mieten inzwischen so hoch, dass sich selbst gesuchte Fachkräfte wie Krankenschwestern oder Polizisten das Wohnen nicht mehr leisten können«, hatte der Direktor des Deutschen Mieterbunds, Lukas Siebenkotten, der Berliner Zeitung Ende Dezember erklärt. Für dieses Jahr rechnet er mit einer weiteren Steigerung um fünf Prozent.

Rubina wirbt um solche Investoren. Sein »Kollege« bei Berkshire, Carsten Heinrich, erklärte in seiner Eröffnungsrede: »Wir sind davon überzeugt, dass auch Berlin davon profitieren wird, wenn international bedeutende Unternehmen und Investoren die Stadt zunehmend als Standort mit Potential identifizieren.« Gegenüber jW erläuterte er, Bestandswohnungen seien bei ihm ab 2.500 Euro pro Quadratmeter zu haben. Beim Neubau in Citylage gehe es bei 6.000 bis 7.000 Euro los. Selbst für die Wohlbetuchten wird der Platz in Berlin knapp: »Wir arbeiten daran, Grundstücke außerhalb zu erschließen und zu verkaufen«, sagte Heinrich. Auch die Kapitalisten sind sich dessen bewusst, dass bald niemand mehr genug Geld in der Tasche haben wird, um sich eine Wohnung leisten zu können.

Berkshire-Manager Lewis weiß: »Die Märkte bewegen sich in Zyklen.« Doch die Buffett-Angestellten richten sich nicht an den kleinen Mann. »Wir reagieren nicht auf Zyklen. Wir haben eine sehr weitreichende Vision bei unserem Engagement am Markt und in der Region«, sagte Lewis. Die Preisentwicklung in Berlin sei nicht so drastisch wie etwa in München. »Wir verstehen, das Inventar ist knapp. Die Zeichen stehen auf Verkauf.« Deshalb wolle er »den Hauskäufern helfen, dass sie erreichen, was sie erreichen wollen«. So gehe es eben zu am Markt. »Es ist die Natur der Bestie«, sagte er. Der Klassenkampf von oben hat endgültig die Hauptstadt erreicht.