Damaskus. Im syrischen Bürgerkrieg haben bewaffnete Gruppen ihre letzte Bastion im dicht besiedelten Westen des Landes aufgegeben. Nach Angaben des Staatsfernsehens wurden die letzten Milizen am Mittwoch aus dem Raum zwischen Hama und Homs in Gebiete in Nordsyrien gebracht. Im Gegenzug für sicheres Geleit hatten zuletzt immer mehr Bewaffnete Enklaven im Westen und in Zentralsyrien geräumt. (Reuters/jW)