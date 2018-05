Beratungen zum Schutz von EU-Firmen

Brüssel. Die EU-Regierungschefs werden einem Insider zufolge am Mittwoch über den Schutz von Firmeninteressen im Iran vor US-Sanktionen beraten. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und die Außenbeauftragte Federica Mogherini würden die 28 EU-Regierungschefs bei einem Abendessen in Sofia über Optionen unterrichten, hieß es in EU-Kreisen. US-Präsident Donald Trump hatte am 8. Mai den Ausstieg aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran verkündet, womit auch die US-Sanktionen gegen das Land wieder in Kraft treten sollen. Die können auch EU-Firmen treffen. (Reuters/jW)