Alles beim alten

Rohre für die Ostsee-Erdgastrasse »Nord Stream 2« liegen im Hafen von Sassnitz-Mukran (Dezember 2016) Foto: ens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Moskau-Reisen sind in der Bundesregierung zur Zeit wieder en vogue. Vergangene Woche Außenminister Heiko Maas, gestern und heute Wirtschaftsminister Peter Altmaier, am Freitag dann Bundeskanzlerin Angela Merkel höchstselbst: Die Spitzenpolitiker der Bundesrepublik geben sich in diesen Tagen in der russischen Hauptstadt die Klinke in die Hand. Und das ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, zu dem es in den transatlantischen Beziehungen nicht nur vernehmlich rumpelt, sondern – siehe den Streit über das Atomabkommen mit Iran – sogar ungewöhnlich laut kracht: Steht da vielleicht ein Kurswechsel in den deutsch-russischen Beziehungen bevor, die sich zuletzt erheblich verschlechtert hatten? Gibt es erste Anzeichen für eine Wende?

So wünschenswert ein Abbau der gefährlichen Spannungen zwischen dem Westen und Russland auch wäre: Hoffnung auf echte Fortschritte ist gegenwärtig wohl nicht angebracht. Worum es bei seinen Gesprächen in Moskau geht, hat Wirtschaftsminister Altmaier offen benannt: um »Nord Stream 2« und um die Wirtschaftsbeziehungen allgemein. Der Bau der Pipeline zählt zu den Kerninteressen der deutschen Energiepolitik: Die Röhre soll die Menge russischen Erdgases, das direkt nach Deutschland geleitet werden kann, verdoppeln. Sie stärkt damit die Position der Bundesrepublik als Erdgas-Verteilerzentrale in der EU. Zudem hebelt sie den Einfluss bisheriger Transitländer wie Polen und der Ukraine aus, deren besonders enge Bindung an die USA in Berlin immer wieder für Stirnrunzeln sorgt. Die Arbeiten an der Röhre haben begonnen: Anfang Mai ist das Fundament für ein Anlandeterminal in Lubmin gegossen worden. Weitere Baumaßnahmen sollen in Kürze beginnen.

Washington allerdings, das den Einfluss Polens und der Ukraine wahren und zudem sein eigenes verflüssigtes Schiefergas in Europa vermarkten will, stellt sich quer. Im vergangenen Jahr hat es ein Gesetz verabschiedet, das Sanktionen gegen alle an »Nord Stream 2« beteiligten Firmen zulässt. Dazu gehören Schwergewichte wie BASF – über ihre Tochterfirma Wintershall – sowie Banken, die sich Verluste im alles dominierenden US-Geschäft schlicht nicht leisten wollen und können. Was tun? Nun, dazu hat man eine Regierung. Altmaier soll den Weg zu einer Lösung bahnen, die Merkel am Freitag unter Dach und Fach bringen will. Zudem schaffen die Sanktionen gegen einige russische Oligarchen, die Washington am 6. April ankündigte, auch für deren deutsche Geschäftspartner ernste Probleme. Dass auf ökonomischer Ebene Schwierigkeiten überwunden werden müssen, heißt jedoch nicht, dass man nun auch politisch wieder enger kooperiert: Bekanntlich haben Staaten keine Freunde, sondern nur Interessen. Und von einer etwaigen Abkehr vom deutschen Interesse, Moskaus außenpolitischen Einfluss zugunsten einer Ausweitung der deutschen Hegemonialsphäre im Osten zurückzudrängen, hat in Berlin niemand etwas gesagt.