Diese neue Ausdauer

Die derzeit wohl beste Tennisspielerin der Welt in der beinahe dreistündigen Auszehrungsschlacht von Madrid Foto: Francisco Seco/ AP Photo

Eine Frage, die sich während der europäischen Sandplatz- und Rasensaison immer wieder stellt: Sind sie wirklich vorbei, die Zeiten der Belagspezialisten im Profitennis? Im Grunde ist das der Fall. Die Homogenisierung der Bodenbeläge, die im Laufe des letzte Jahrzehnts durchgesetzt wurde, hat dafür gesorgt.

Nichtsdestotrotz gibt es noch Überreste alter Ausdifferenzierungen. Die Dominanz von Rafael Nadal auf Sand gehört dazu. 50 Sätze in Folge hatte Nadal auf roter Asche gewonnen (einen ähnlichen Rekord hatte zuvor 1984 John McEnroe gehalten mit 49 Sätzen auf Teppich, ein mittlerweile so gut wie ausgestorbener Belag), bevor er vorige Woche im Viertelfinale von Madrid 7:5, 6:3 verlor.

Ein Ausnahmefall im Damentennis ist die 26jährige Niederländerin Kiki Bertens. Deren Ergebnisse auf Sand stehen nämlich in einem deutlichen Missverhältnis zu ihren Ergebnissen auf allen anderen Belägen. Alle fünf WTA-Titel, die Bertens im Laufe ihrer Karriere gewinnen konnte, wurden auf Sand ausgespielt, zuletzt im April das »Premier« in Charleston, South Carolina, dort allerdings auf der schnelleren, in den USA üblicheren grünen Asche.

Ihr Spielstil mit schwerer Top-Spin-Vorhand, sicherem defensiven Slice auf der Rückhand und einem gefährlichen Kickaufschlag ist für Sandplätze ideal. Bertens erreichte vergangene Woche mit Siegen u. a. über Anastasia Sevastova, Maria Scharapowa, Caroline Wozniacki und Caroline Garcia das Finale von Madrid, das mit Abstand wichtigste ihrer Karriere (Bertens stand 2016 schon einmal im Halbfinale der French Open, 2017 im Halbfinale von Rom). Am Samstag trat die aktuell vermutlich beste Sandplatzspielerin der WTA gegen die zur Zeit wohl beste Spielerin der Welt, Petra Kvitova, an.

Die bis dahin einzige Begegnung zwischen den beiden hatte Kvitova 2015 in rekordverdächtigen 36 Minuten 6:0, 6:1 gewonnen. Allerdings auf Rasen in Wimbledon. Das Endspiel von Madrid wurde nun eine beinahe dreistündige Auszehrungsschlacht. Zu sehen war ein im Grunde beinahe klassisches variales Sandplatztennis (zumindest für Kvitova ein eher ungewohntes Terrain) mit langen Ballwechseln »schwerer« Grundschläge, aber auch viel Slice, überraschenden Netzangriffen und kurzem Winkelspiel.

Kvitova gewann dieses beeindruckende Finale 7:6 (8:6), 4:6, 6:3 und damit ihren nach 2011 und 2015 insgesamt dritten Titel in der spanischen Hauptstadt. Bemerkenswert waren dabei zweierlei Dinge. Zum einen Kvitovas offenbar neu gewonnene Ausdauer und Beständigkeit. Die Tschechin hatte in der Vorwoche bereits, ebenfalls auf Sand, ihr Heimatturnier in Prag gewonnen. Mit dem, wesentlich bedeutenderen, Turniersieg in Madrid gingen nicht nur die tschechischen Wochen der WTA (ein Höhepunkt: das Madrid-Semifinale zwischen Kvitova und Karolina Pliskova 7:6, 6:3) weiter, Kvitova hatte damit innerhalb von 13 Tagen elf Matches in Folge gewonnen. Bereits im Februar war ihr mit einer Siegesserie von insgesamt 14 Matches und zwei Turniersiegen in Folge (St. Petersburg und Doha) ähnliches gelungen.

Zum anderen führt diese neue Ausdauer bei ihr zu einem leicht veränderten, wesentlich geduldigeren Spielstil, den sie insbesondere im Finale gegen Bertens sehr gut gebrauchen konnte. Zusammen mit ihren altgewohnten explosiven Wunderschlägen, an denen es im Turnierverlauf ebenfalls nicht mangelte, ergibt dies eine nur schwer bezwingbare Mischung. Kvitova hat in diesem Jahr bereits vier Turniere und insgesamt 30 Matches gewonnen (so viele wie keine andere Spielerin) und befindet sich seit Montag in der Weltrangliste auf Platz acht.

In der Rangliste des Kalenderjahres (dem »Race to Singapore«) ist sie allerdings schon auf Platz zwei, mit einem Minimalabstand von 40 Punkten zur Australian-Open-Siegerin Caroline Wozniacki. Ihre Teilnahme am traditionsreichen Sandplatzturnier in Rom diese Woche hat Kvitova nun nachvollziehbar erschöpft abgesagt.