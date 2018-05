Frankfurt am Main. Die IG Metall und die Unternehmer haben Gespräche über kürzere Arbeitszeiten in der ostdeutschen Textilindustrie begonnen, wie die Gewerkschaft am vergangenen Dienstag mitteilte. Dazu hatte sich der Firmenverband der Branche beim Tarifabschluss 2017 verpflichtet. Die IG Metall strebt einen verbindlichen Weg zur 37-Stunden-Woche an. Derzeit arbeiten die Textilbeschäftigten im Osten 40 Stunden in der Woche. (jW)