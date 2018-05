Einflussnahme auf die Ausrichtung der WHO

Medico International teilte am Montag anlässlich des 70. Jahrestags der Gründung der WHO mit:

Anlässlich der »World Health Assembly« der WHO, die vom 21.–26. Mai in Genf stattfindet, warnt die in Frankfurt am Main ansässige Hilfs- und Menschenrechtsorganisation Medico International davor, dass die WHO ihre Unabhängigkeit und Führungsrolle im Bereich der globalen Gesundheit zu verlieren droht. Der neue WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus setzt mit einem neuen globalen Arbeitsprogramm ambitionierte Ziele: Je eine Milliarde Menschen soll zusätzlich sicheren Zugang zu grundlegender Gesundheitsversorgung haben, vor Gesundheitsnotfällen geschützt werden und gesündere Lebensbedingungen bekommen.

»Das Dilemma bleibt, dass die WHO in der Realisierung solcher Ziele auf die Kooperation der vielfältigen Akteure im Feld der Globalen Gesundheit angewiesen ist, die oft sehr viel mehr finanzielle Ressourcen und Einfluss auf nationale Gesundheitspolitiken haben als sie selbst«, sagt Andreas Wulf, Gesundheitsexperte von Medico International. Die Pflichtbeiträge der 194 Mitgliedsländer machen nur noch 20 Prozent des Jahresbudgets aus. Aufgrund ihrer ungesicherten Finanzierung gerät die WHO mehr und mehr in die Abhängigkeit von freiwilligen Zuwendungen. »Dies ermöglicht es Unternehmen, massiv Einfluss auf die Ausrichtung der WHO zu nehmen«, erläutert Wulf weiter.

Mit immer neuen Freihandelsabkommen, die Menschenrechte den Wirtschaftsinteressen unterordnen, sabotieren die Regierungen der Industrienationen grundlegende Errungenschaften der WHO, wie z. B. das völkerrechtlich bindende Rahmenübereinkommen zur Eindämmung des Tabakgebrauchs von 2003. Benötigt wird eine unabhängige und handlungsfähige Weltgesundheitsorganisation, die Konflikte mit der Wirtschaftspolitik nicht scheut, wenn dort gesundheitsgefährdende Maßnahmen beschlossen oder nicht verhindert werden. Eine wichtige Voraussetzung dafür, dass die WHO ihre Unabhängigkeit wiedererlangen kann, ist eine konsequentere Anhebung der Pflichtbeiträge ihrer Mitgliedsstaaten – die drei Prozent Erhöhung im Jahr 2017 sind reine Kosmetik und keine grundlegende Trendwende.

Die Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK) kritisierte am Montag Kooperationen der Kirchen mit dem Militär:

Im westfälischen Münster ging gerade der unter dem Motto »Suche Frieden« durchgeführte 101. Katholische Kirchentag zu Ende. Mit dabei war auch die Militärseelsorge der Bundeswehr. Warum dies nicht passte, welch enormer bürokratischer Apparat hinter der Militärseelsorge steht und warum sie ihre sowieso zweifelhaften Aufträge dennoch nicht erfüllt, darüber klärt jetzt eine Studie auf: »Wir wollten wissen, ob die seit Jahren anhaltende Kritik an der Militärseelsorge haltbar ist«, erklärt Victoria Kropp, Autorin der von der »Informationsstelle Militarisierung« (IMI) und DFG-VK herausgegebenen Studie. (…)

Etwa 40 Millionen Euro an Steuergeldern fließen jedes Jahr in die aktuell 82 katholischen und 94 evangelischen Militärpfarrer: »Die Zusammenarbeit ist dabei für beide Seiten von Vorteil«, erläutert Kropp. Die Kirchen würden versuchen, konfessionslose und nicht-christliche Soldatinnen und Soldaten für den christlichen Glauben und die Kirchen zu gewinnen, das Militär bekomme wiederum für seine Einsätze eine moralische Legitimation. (…)