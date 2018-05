Angriff auf Verwaltung in Afghanistan

Dschalalabad. Bei einem Angriff auf ein Regierungsgebäude in Ostafghanistan sind nach offiziellen Angaben mindestens 15 Menschen getötet worden, darunter ein Kind. 42 weitere Menschen seien am Sonntag in Dschalalabad verletzt worden, teilten die Behörden mit. Die Sicherheitskräfte hätten sich stundenlange Gefechte mit den Attentätern geliefert. Dabei seien alle Angreifer getötet worden, sagte ein Mitglied der Regionalverwaltung. (Reuters/jW)