Streik bei der Metro in Athen

Athen. Ein Streik bei der Athener U-Bahn hat am Montag morgen für ein Verkehrschaos in der griechischen Hauptstadt gesorgt. Mit dem 24stündigen Ausstand bei den zwei wichtigsten U-Bahnen protestierten die Beschäftigten nach Gewerkschaftsangaben gegen Privatisierungspläne, Personalengpässe sowie den Mangel an Ersatzteilen. Wegen des Arbeitskampfes steckten nach Angaben griechischer TV-Sender mehrere zehntausend Menschen stundenlang in Staus fest, viele seien zu spät zur Arbeit gekommen. (dpa/jW)