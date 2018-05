Streit um Nachfolge bei Sozialverband VdK

Stuttgart. Der baden-württembergische Chef des Sozialverbands VdK, Roland Sing, hat sich gegen die Wahl von Verena Bentele an die Spitze der Organisation ausgesprochen. Sing kritisierte gegenüber dpa unter anderem die Gehaltsforderung der früheren Behindertenbeauftragten der Bundesregierung. Bentele soll am Mittwoch auf dem VdK-Bundesverbandstag von den Delegierten als Nachfolgerin der scheidenden Präsidentin Ulrike Mascher an die Spitze des größten Sozialverbands Deutschlands gewählt werden. (dpa/jW)