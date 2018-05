Bildungsprivilegien wie Beton

In deutschen Hörsälen sitzen zweieinhalbmal so viele Akademikerkinder, wie es ihrem Anteil an der Bevölkerung entspricht. Immer noch Foto: Michaela Rehle/REUTERS

Höhere Bildung ist und bleibt in Deutschland das Privileg der Besserverdienenden und gut Ausgebildeten. Wer in einem Akademikerhaushalt aufwächst, nimmt mit sehr viel größerer Wahrscheinlichkeit ein Studium auf als Gleichaltrige aus sogenannten bildungsfernen Milieus. Nach den Befunden einer Ende vergangener Woche veröffentlichten Studie des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung hat sich an der Ungleichverteilung von Aufstiegschancen in den letzten elf Jahren »kaum etwas verändert«.

Von 100 Kindern aus Akademikerfamilien gehen gemäß der Erhebung nach Beendigung der Schullaufbahn 79 an eine Universität oder eine Fachhochschule. Unter denjenigen, bei denen kein Elternteil über einen Hochschulabschluss verfügt, tun das gerade einmal 27 Prozent. In Fällen, in denen weder die Mutter noch der Vater einen beruflichen Abschluss vorweisen können, beginnen lediglich zwölf Prozent der Kinder ein Studium. Hat mindestens ein Elternteil einen Berufsabschluss, verdoppelt sich die Quote auf 24 Prozent. Auf 48 Prozent erhöht sich der Wert laut Statistik, sobald ein Elternteil das Abitur erworben hat.

»Familien mit geringerem Bildungshintergrund tendieren häufig dazu, die Kosten für höhere Bildung zu überschätzen und Bildungserträge zu unterschätzen, ungeachtet des vielleicht hohen Bildungspotentials ihres Kindes«, erklärte Studienautorin Nancy Kracke. Dagegen könnten finanziell bessergestellte Elternhäuser »mehr Ressourcen zur gezielten Förderung ihrer Kinder einsetzen«, außerdem werde ein höherer Bildungsabschluss als »Teil der Sicherung des eigenen sozialen Status der Familie angesehen«.

Folglich sind Kinder aus Akademikerhaushalten an hiesigen Hochschulen überrepräsentiert. Der sogenannte Bildungsbeteiligungsindex (BBI) beträgt für diese Gruppe 2,5. Das heißt, ihr Anteil unter allen Studienanfängern ist damit zweieinhalbmal so groß, wie es ihrem Anteil in der altersgleichen Bevölkerung entspricht. Für Kinder aus Nichtakademikerhaushalten liegt dieser Wert bei 0,6 und damit auf dem Niveau der Erhebung aus dem Jahr 2005. Derselbe Grad an Unterrepräsentanz zeigt sich nach der DZHW-Studie bei Studierenden mit sogenanntem Migrationshintergrund. Stammen diese Personen aus einer Akademikerfamilie, so zeigt sich mit einem Index von 3,4 hingegen eine besonders starke Überrepräsentanz.

Die Zahlen zeigen einmal mehr, wie dringend geboten politische Maßnahmen gegen die im internationalen Maßstab extrem ausgeprägte soziale Selektivität des deutschen Bildungssystems sind.

Ursprünglich sollte der »Bildungstrichter« schon im Juli 2017 als Teil der Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks (DSW) veröffentlicht werden. Damals wurde der Verdacht laut, die darin enthaltenen unbequemen Wahrheiten könnten wegen des laufenden Bundestagswahlkampfes auf Intervention des CDU-geführten Bundesbildungsministeriums zurückgehalten worden sein. In einer aktuellen Stellungnahme hat das DSW dafür plädiert, »die soziale Infrastruktur an Deutschlands Hochschulen weiter auszubauen«. Vor allem über das BAföG und die Schaffung von mehr günstigen Wohnheimplätzen könne der Hochschulzugang von Jugendlichen aus Elternhäusern ohne Abi und akademischen Grad gefördert werden.