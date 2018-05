Osnabrück. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) will Tierschützer, die in Ställe einbrechen, härter bestrafen. Sie kündigte in der Neuen Osnabrücker Zeitung (Montagausgabe) eine Gesetzesverschärfung noch in dieser Legislaturperiode an. Bislang können Aktivisten, die sich Zugang zu Ställen verschaffen und heimlich filmen, straffrei bleiben. (AFP/jW)