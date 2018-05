»Kadterschmiede« in Berlin darf bleiben

Berlin. Die Autonomen-Kneipe »Kadterschmiede«, bundesweit bekannter Szenetreff, darf bleiben. Im Streit um die Nutzung der Räume in einem ehemals besetzten Haus hat das Landgericht Berlin am Montag den Einspruch des Eigentümers als unzulässig verworfen. Der wollte erreichen, dass der Trägerverein die Räume verlassen muss. Die werden seit Ende 2013 ohne Mietvertrag in der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain genutzt. (dpa/jW)