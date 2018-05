Syrische Familie mit Hunden angegriffen

Magdeburg. Ein Magdeburger soll eine syrische Familie fremdenfeindlich beschimpft und seine Hunde auf sie gehetzt haben. Die Tiere griffen den Familienvater an und bissen mehrfach zu, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er kam in ein Krankenhaus. Es stehe fest, dass der Deutsche die Familie am Sonntag abend zunächst beleidigt habe und an ihr vorbeigegangen sei. Bei seiner Rückkehr habe er den Vater in den Schwitzkasten genommen, dann hätten die beiden Hunde angegriffen. Die Polizei konnte den Verdächtigen ausfindig machen und brachte die Hunde in ein Tierheim.(dpa/jW)